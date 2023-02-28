認買賣「被坑」狠殺2室友！退伍少校過世判公訴不受理
新北市三峽白雞路一間長照機構爆去年8月間爆出喋血命案！一名退伍的孔姓少校（87歲），因與褚姓退伍士官長（66歲）發生金錢糾紛，竟一怒之下持熱水瓶、玻璃瓶猛砸其頭部，事後又勒斃另名無辜的張姓退伍上校（94歲），案經新北地檢署調查，於去年10月19日依殺人罪嫌起訴孔翁，但他在今年2月初已過世，新北地院因此判決公訴不受李。
編輯中心/綜合報導
據了解，孔翁因罹患阿茲海默症，2019年在家人安排下，住進位於新北市三峽區的榮民之家，去年8月18日凌晨，孔翁將家屬準備的營養品賣給褚翁，但事後卻只收到100元，讓其大為光火，導致雙方發生激烈口角，不料下秒孔男竟抄起熱水瓶，便往褚翁頭部猛砸，轉身又拾起玻璃瓶繼續攻擊，使房間內頓時血流一地。
凌晨5點多，照服員巡房時察覺異狀，立即衝上前對傷者進行搶救，正當現場一片混亂時，孔男又趁亂跑到隔壁床，用輪椅束帶將另名無辜的張翁勒斃，最終被攻擊的2人都不幸身亡。
檢警調查指出，孔翁過去無不良紀錄，但罹患阿茲海默症，讓他時常疑神疑鬼，總認為有人會害他；而面對訊問，孔翁雖坦承出手攻擊，卻始終否認有殺人故意，不過2名被害人均為要處遭攻擊，因此檢方不採信其說法，依殺人罪嫌起訴。今年2月初，孔翁過世，合議庭判決本件公訴不受理。（編輯：陳苾暐）