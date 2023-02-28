228前夕　蔡英文：共同面對錯誤才有機會和解共生

影／蔣萬安為「天馬茶房」道歉　苗博雅：精心編排的講稿

▲前總統馬英九與台北市長蔣萬安28日在228紀念活動上致辭時，議員林亮君（左起）、吳沛憶與苗博雅等人，拿出預藏的標語在台下以示抗議。（圖／記者丁上程攝，2023.02.28）
▲前總統馬英九與台北市長蔣萬安28日在228紀念活動上致辭時，議員林亮君（左起）、吳沛憶與苗博雅等人，拿出預藏的標語在台下以示抗議。（圖／記者丁上程攝，2023.02.28）

記者丁上程／台北報導

台北市長蔣萬安今（28）日參與就任市長首日以來第一次的228紀念活動，此外曾擔任過台北市長的前總統馬英九也到場參與。而在馬英九上台致詞時，臺下的三名台北市議員苗博雅、吳沛憶、林亮君等人也脫去外套，身著「誰是加害者」的帽T，手上拿著「清除威權象徵」、「政治檔案交還國家」、「停止崇拜獨裁者」的標語。

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▲前總統馬英九與台北市長蔣萬安28日在228紀念活動上致辭時，議員林亮君（左起）、吳沛憶與苗博雅等人，拿出預藏的標語在台下以示抗議。（圖／記者丁上程攝，2023.02.28）
▲前總統馬英九與台北市長蔣萬安28日在228紀念活動上致辭時，議員林亮君（左起）、吳沛憶與苗博雅等人，拿出預藏的標語在台下以示抗議。（圖／記者丁上程攝，2023.02.28）
會後接受媒體訪問時，苗博雅表示，今天蔣萬安市長的致詞講稿，是經過幕僚與文膽精心的編排，「至於要不要接受、原諒、寬恕，是屬於每一位受難者及家屬的權利。」苗博雅說，重點在於轉型正義，不能夠逃避也不能夠拖延，也不是看蔣萬安話說得多漂亮，而是實際上做了多少事情，「如果說只有漂亮的文稿，只有說漂亮的話，但是實際上，該做的事情都沒有去做，那麼這就是國王的新衣以及鱷魚的眼淚。」

不過苗博雅也坦言，228事件不能全都歸咎在「蔣家人」身上，對於受難者家屬而言，多數人都沒有去找蔣家後代的麻煩，也沒有為難他們。「那蔣萬安今天他自己爭取坐上了台北市長這個位子，就不能迴避首都市長應該有的政治責任。」苗博雅說，負擔轉型正義條例裡的規定，就是地方首長該負的責任，應該要逐步清除威權象徵、停止崇拜獨裁者，這些才是蔣萬安該負起的責任。

議員林亮君則指出，從馬英九到蔣萬安致詞時的內容，都可以看出兩人只是在言論上做一些潤飾與精巧的表現，但實際上過去的作為，從馬英九前總統執政的八年一直到現在，一直到他之前在擔任市長任內，其實都沒有來做相關的行為，「我們可以看到說這些其實都只是出一張嘴而已，我覺得或許在對遺族的心裡，更多的傷痛是有苦說不出的。」


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