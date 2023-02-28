引聖經追思228　陳建仁：彼此瞭解傷痛才能走向未來

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陳建仁說，自己也前往高雄原日本海軍鳳山無線電信所，該處在戰後成為海軍總司令部情報處的拘留所，實是過去威權政府用來整肅異己的地方。是一個戰爭的遺址，也是不義的遺址。也因如此，行政院促轉會去年正式將此處審定為不義遺址，文化部及高雄市府也隨即結合民間力量進行復原及再現。
陳建仁說，自己也在10天前主持「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」揭牌，也同樣期許各個部會都要落實各項轉型正義的工作，與時間賽跑，要最短的時間內完成相關的法制工作，還有相關的作業是相當的需要。
陳建仁也提到，自己在上個星期也核定教育部「國家轉型正義教育行動綱領」，就是要以系統性的方式，讓每一個孩子們都能夠了解人權教育的重要，來鞏固台灣的自由、民主，不要再重蹈歷史的覆轍。
陳建仁也引用聖經所言，「慈愛與誠實彼此相遇，和平與正義彼此相親」，當要彼此能夠相愛的時候，誠實是很重要的，如何面對歷史的真相，把歷史的真相好好打開，彼此能夠瞭解那個傷痛的時候，才能一同走向未來，當要能夠彼此和平相處時，很重要的公義也要展現，如果公義不能展現，就很難跟和平彼此相親。
陳建仁說，歷史不應被遺忘，更有責任讓下一代知道，過去的教訓與錯誤不應再次出現，因為有前人的犧牲奉獻，才得以有現在民主、自由的台灣，應更加珍惜當下所有，也更因團結彼此，讓台灣成為更民主、自由的國度。