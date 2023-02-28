民調支持度下降7％ 侯友宜：團結一心、贏得美麗結果
針對國民黨中央至今還沒有討論出2024總統大選初選辦法，而最新民調顯示從去年12月到今年2月下降了七個百分點，相比前台北市長柯文哲上升了八個百分點，新北市長侯友宜今（28）日在出席新北市228事件76週年紀念活動，受訪對此表示他現在是新北市市長的角色，強調不管外面風雨如何大，只要大家團結一心，相信都會贏得美麗的結果。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，每一個人有每一個人的角色，新北市市長的角色，最重要的是把2030的願景規劃逐步去落實，用一個「侯侯做代誌」態度落實面對新北市的大小事，然後跟北台灣串起共好，更帶動北台灣能共好，用這樣態度來讓臺灣這個家，不管外面風雨如何大，只要大家團結一心，相信都會贏得美麗的結果。
媒體記者也問到國民黨拋出的非綠聯盟，包含與柯文哲跟鴻海集團創辦人郭台銘談合作，遭綠營人士評說是會卡到侯友宜出來選總統。對此，侯友宜則是強調，個人是沒有那麼重要，重要的是不分你我、不分族群、更不要分黨派，大家可以好好地一起攜手共好，這個共好也要包括包容跟關懷來看待對方，用善待跟理解，彼此互相包容，才能讓國家更好，無論用甚麼方式，唯有團結一心，台灣內部共好，中華民國就會更強。