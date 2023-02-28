卸任台北市長後　柯文哲回新竹陪父親過228紀念日

過去擔任台北市長的柯文哲，往年都是出席於台北市的228紀念公園舉辦的相關活動。而今年卸任市長後，柯文哲今（28）日回到故鄉新竹市，與父親柯承發一同以受難者家屬身分，出席「228和平紀念日追思音樂會」，除了全程參與紀念儀式，柯主席也和所有與會人員一起獻上象徵純潔的白色百合花，表達對228受難者的哀悼及追思。
記者丁上程／綜合報導
柯文哲表示，祖父柯世元也是228的受難者，直到今日他從不知道為何祖父會被抓走，被打成殘廢，三年後抑鬱而終。「由於祖父沒有說，父親不敢問，這件事最終成為家人避談的話題。」柯文哲說，孩提時代每到228，就會有壓力，因為父親總會變得「怪怪的」。他表示稍後會回家陪陪父親，減少父親心中的痛。
媒體問及民眾黨前立委蔡壁如拋出「禮遇郭董」的想法，卻遭到柯辦發言人陳智菡的打臉。對此柯文哲表示，民眾黨是一個多元開放的政黨，每一位黨員都可以發表他的意見，但是要成為整個黨的決策，必須經過一定的討論機制和發布程序。
柯文哲強調，現階段黨內第一步要先成立「選舉決策委員會」，並經由中央委員會討論核准。至於媒體問及有沒有考慮當郭台銘副手等問題，柯文哲則表示「十個月後的事情現在就在想，太早了」，現階段就是做好一切努力，團結可以團結的力量。