開工日記得帶件外套！「明晚秒掉8度」 最冷時間點曝光
明（1）日開工日記得準備外套！中央氣象局今天指出，明日白天天氣持續溫暖，北部地區、中部沿海地區因雲量增多影響，各地高溫落在攝氏20到22度，比起今日會稍微轉涼一些；其他地區維持多雲到晴的天氣，最高溫來到攝氏24到29度。預估明晚將有一波東北季風增強，北台灣入夜後氣溫一路下滑只剩攝氏13度，日夜溫差高達8度左右，最冷時機大約落在後（3/2）天清晨左右，情況將一直延續到週五（3/3）。之後會有1天左右的空擋，週六（3/4）又有另一波東北季風增強，北部地區最低溫同樣下探到攝氏13度，兩段式降溫建議民眾多帶一件外套備用，以防著涼。
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氣象局預報員葉致均表示，明日天氣狀況迎風面水氣會稍微增多一些，大台北山區、東半部地區會有零星降雨機率發生。不過預估這波水氣應不會很多，就連迎風面地區雨勢也不會太明顯，其他地區則維持多雲到晴的穩定天氣。
氣溫部分，葉致均表示，明天白天北部地區、中部沿海地區因雲量上稍微多一些，高溫比今天會稍微下降一些，落在攝氏20到22度，其他地區則有望回歸攝氏24到29度。明天比較有感降溫地區落在北部地區，比起今天白天還有攝氏26到27度的暖熱天氣，高溫一下降到攝氏22度左右，體感上會稍涼一些，加上各地日夜溫差還是大，西半部地區、東北部地區民眾請小心嚴防以免著涼。
明天晚上到後天清晨東北季風增強，北台灣、中南部地區會有一些局部降雨的情形，不過按目前預測水氣並不多，其他地區維持多雲到晴。
氣溫方面，葉致均說今天晚上最低溫與明天晚上差不多，來到攝氏14到15度，但很快到3/2晚上就一下掉到攝氏13度，一路持續到3/3週五晚間。期間日夜溫差還是頗大，尤其明天開工日白天最高溫來到攝氏22度，入夜馬上掉到攝氏14度，請敏感民眾務必當心。