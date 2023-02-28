劊子手、征服者康桑拿房坦誠相見 促成《38度線》拍攝
以韓戰為背景、描述美國史上首位黑人飛官故事的空戰電影《決戰38度線》，由漫威反派「征服者康」喬納森梅傑斯和《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格蘭鮑威爾共同主演，演繹跨越種族的動人情誼和史詩級的戰事。格蘭鮑威爾更身兼監製，耗時6年籌備電影，終將黑人飛官傑西布朗的故事搬上大銀幕。喬納森梅傑斯還透露，兩人首次見面時在桑拿房裡「一絲不掛」，更令他確信彼此能拍好電影。
記者黃雅琪/綜合報導
格蘭鮑威爾坦言，為了夢想堅持不懈的精神，都要感謝影帝丹佐華盛頓的鼓勵，影帝在電影《激辯風雲》的片場對當時17歲的他說：「在好萊塢的競爭是一場馬拉松，不是短跑。你要專注於自己的比賽，不要去管其他跑道，別人跑多快、跑向何處或是看起來更厲害，這些都不重要。」這番話也成為他演藝生涯一路走來的動力。
喬納森梅傑斯在《決戰38度線》中飾演主角傑西布朗，儘管飽受歧視和質疑的眼光，仍努力成為飛官翱翔天際，他表示拿到劇本的時候就深受角色感動，但讓他非演不可的關鍵是身兼男配角和監製的格蘭鮑威爾：「我和格蘭第一次好好坐下來談劇本，是在一間土耳其桑拿房裡，我們幾乎一絲不掛、坦誠相見展開真實的心靈對話。由於我們的角色之間必須要有非凡的默契和信任，見到格蘭後我更確信我們能一起拍出這部電影，不是他就不行。」電影《決戰38度線》由CATCHPLAY+影音平台獨家上架。