擾鄰12小時！居民抗議《角頭》反被嗆：我也想在家被吵
電影《角頭》召集原班人馬推出影集版本，由蔡振南、高捷、王識賢、王陽明、鄭人碩、孫鵬等人主演，近日劇組在迪化街大稻埕一帶開拍，卻爆出凌晨4點擾鄰，遭到警方關切一事；然而劇組昨（27）日又被居民爆料，在新生北路一段跟松江路上吵鬧不已，從晚間6點持續到隔日清晨6點，長達12小時製造噪音令居民難以入睡。還有居民被劇組回話：「他們也想在家當被吵的人！」點出道歉豪無誠意。
記者黃雅琪/綜合報導
附近居民在臉書社團「爆怨公社」發文：「拍這種黑道打打殺殺的選在凌晨吵住戶睡覺，新生北路一段跟松江路居民真的有夠可憐，社區裡面都聽得到，真不敢想海景第一排的公寓住戶該有多委屈，氣密窗沒用，耳塞沒用，也想不通為何核准這種的路權申請。」居民還補充，《角頭》劇組從晚間6點持續到隔日清晨6點，影響附近居民出入、製造噪音，連續3天「真擾民！」
《角頭》劇組擾民一事，還有居民抱怨：「有一天還吵到早上4、5點超扯的，劇組道歉也非常沒有誠意，說『他們也想在家當被吵的人』，想在家被吵就不要凌晨拍片。」對此，「角頭文創」今日在臉書回應：「《角頭影集》的百人街頭聚集場景已在昨晚順利拍攝完成！謝謝所有工作人員頂著寒風合力完成每個畫面，謝謝演員們在鏡頭前精彩賣力的演出，謝謝中山分局、中山分局長春所、中山分局警備隊以及各相關單位的協助與支援，謝謝當地居民的包容和體諒。」