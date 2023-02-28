黃捷赴南投挺蔡培慧　綠青年高鐵台中站盼「再返鄉一次」

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黃捷表示，年輕人出來投票非常重要，年輕人也往往是決定選舉勝負的關鍵，距離選舉只剩4天，拜託南投的年輕朋友，再一次相信政治、相信自己手中的選票可以改變南投。這個週六站出來投票，讓過去17年沒有改變的南投，有一個改變的機會。
劉建國則表示，拜託南投的年輕朋友，為了南投的進步與發展，無論如何這週六一定要排除萬難回來投票，蔡培慧絕對會讓南投年輕人看得到未來，也絕對會跟大家一起為南投爭一口氣。
李俊俋說，如果一個人當了八年縣長、兩屆立委，還搞不清楚南投在幹嘛，那這樣的人還能為縣民服務什麼？請大家把票投給對南投最用心、最有想法的蔡培慧。
謝子涵也說，「國務青陪慧團」從上週六至今連續四天到南投為蔡培慧拜票，過程中收到非常多南投鄉親對年輕世代的鼓勵，希望南投這次真的能換人換新換年輕的做做看。
謝子涵表示，大家擔心這次連假後南投朋友週末不一定再返鄉，因此特別在收假日發起拜託大家為了南投再回家一次催票行動，希望大家再返鄉一次，支持蔡培慧、為南投爭一口氣。
蔡培慧表示，她特別感謝李俊俋、劉建國、黃捷，還有所有的國務青，從全台灣各地來到南投為她站台助選。看到這麼多年輕人，她也相信3月4日會有非常多在外地求學、工作的年輕朋友都會回來投票，因為所有人都期待南投能有所改變、期待南投可以不一樣。
結束白天南投行程後，謝子涵與「國務青陪慧團」來到高鐵台中站，向即將返回各自崗位的朋友問候，並懇求南投的年輕朋友為了家鄉，本週六一定要再回家一次，因為蔡培慧絕不會讓大家失望。