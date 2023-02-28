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黃捷赴南投挺蔡培慧　綠青年高鐵台中站盼「再返鄉一次」

▲民進黨青年部於高鐵台中站外舉起看板，呼籲南投青年為了家鄉改變再返鄉一次、支持蔡培慧。（圖／民進黨提供）
▲民進黨青年部於高鐵台中站外舉起看板，呼籲南投青年為了家鄉改變再返鄉一次、支持蔡培慧。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／綜合報導

距離立委補選投票日僅剩最後4日，民進黨青年部今（28）日由青年部副主任謝子涵率領「國務青陪慧團」，再度來到南投與立委補選候選人蔡培慧合體，並到高鐵台中站舉起手牌，共同呼籲所有在外求學、工作的南投年輕朋友，本週六一定要記得返鄉投票，替家鄉爭一口氣。

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▲黃捷赴南投力挺蔡培慧，力拚下架地方政治家族。（圖／民進黨提供）
▲黃捷赴南投力挺蔡培慧，力拚下架地方政治家族。（圖／民進黨提供）
民進黨青年部「國務青陪慧團」近來持續深入南投，今日再由謝子涵率隊替蔡培慧拜票。此外，包含勞動部次長李俊俋、黨籍立委劉建國、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員陳光軒、南投市民代表沈啟修、曾億弘、蔡培慧競總副總幹事曾琮愷等人也前來共同與會、掃街，助蔡培慧一臂之力，期望3月4日能夠踢倒高牆，翻轉南投。

黃捷表示，年輕人出來投票非常重要，年輕人也往往是決定選舉勝負的關鍵，距離選舉只剩4天，拜託南投的年輕朋友，再一次相信政治、相信自己手中的選票可以改變南投。這個週六站出來投票，讓過去17年沒有改變的南投，有一個改變的機會。

劉建國則表示，拜託南投的年輕朋友，為了南投的進步與發展，無論如何這週六一定要排除萬難回來投票，蔡培慧絕對會讓南投年輕人看得到未來，也絕對會跟大家一起為南投爭一口氣。

李俊俋說，如果一個人當了八年縣長、兩屆立委，還搞不清楚南投在幹嘛，那這樣的人還能為縣民服務什麼？請大家把票投給對南投最用心、最有想法的蔡培慧。

謝子涵也說，「國務青陪慧團」從上週六至今連續四天到南投為蔡培慧拜票，過程中收到非常多南投鄉親對年輕世代的鼓勵，希望南投這次真的能換人換新換年輕的做做看。

謝子涵表示，大家擔心這次連假後南投朋友週末不一定再返鄉，因此特別在收假日發起拜託大家為了南投再回家一次催票行動，希望大家再返鄉一次，支持蔡培慧、為南投爭一口氣。

蔡培慧表示，她特別感謝李俊俋、劉建國、黃捷，還有所有的國務青，從全台灣各地來到南投為她站台助選。看到這麼多年輕人，她也相信3月4日會有非常多在外地求學、工作的年輕朋友都會回來投票，因為所有人都期待南投能有所改變、期待南投可以不一樣。

結束白天南投行程後，謝子涵與「國務青陪慧團」來到高鐵台中站，向即將返回各自崗位的朋友問候，並懇求南投的年輕朋友為了家鄉，本週六一定要再回家一次，因為蔡培慧絕不會讓大家失望。

▲李俊俋、劉建國等人赴南投替蔡培慧站台，期盼南投人選擇改變。（圖／民進黨提供）
▲李俊俋、劉建國等人赴南投替蔡培慧站台，期盼南投人選擇改變。（圖／民進黨提供）
▲黃捷赴南投力挺蔡培慧，力拚下架地方政治家族。（圖／民進黨提供）
▲黃捷赴南投力挺蔡培慧，力拚下架地方政治家族。（圖／民進黨提供）

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