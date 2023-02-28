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日本療癒天后吉本芭娜娜　在淡然中看見希望的光

▲日本知名女作家吉本芭娜娜有「療傷系小說天后」之稱。（圖／翻攝自維基百科）
▲日本知名女作家吉本芭娜娜有「療傷系小說天后」之稱。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

若要說日本當代最暢銷的女作家，絕對少不了吉本芭娜娜。自1988年出版《廚房》正式踏入文壇，吉本芭娜娜幾乎每本書都大賣，單是出道作《廚房》銷量已逾兩百萬本，受歡迎程度，與村上春樹不相上下，被封為「療傷系小說天后」。

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吉本芭娜娜1964年出生於東京，本名吉本真秀子，很小的時候就想成為作家，但是進入青春期時，突然對任何事都感到索然無味，並且變得封閉。這段時間她一頭栽進了太宰治的小說世界裡，並因此走出晦澀的青春歲月。大學畢業後，她曾在餐廳當服務生，1987年以《廚房》獲海燕新人文學獎，隔年再度拿下泉鏡花文學獎，這本小說叫好又叫座，讓她一出道就掀起「吉本芭娜娜風潮」，站穩一線作家的地位。

▲吉本芭娜娜24歲時發表了《廚房》，一炮而紅。（圖／翻攝自維基百科）
▲吉本芭娜娜24歲時發表了《廚房》，一炮而紅。（圖／翻攝自維基百科）
吉本芭娜娜小説的重要特徵，是對日常性死亡事件的探討，死亡在她的作品反覆出現，形成了獨特的風格，「死亡」，成了是她觀察現實人生的媒介，也是她的書裡亙古不變的主題。她的每一篇作品，都能看到她的這個對於死亡的審視，從出道作《廚房》就是如此，書中三則故事都與摯愛的死亡有著關聯

此外，吉本芭娜娜也擅長描繪生活瑣事，看似平淡無奇的情節在她細膩的筆觸下煥發出鮮明的色彩，她筆下的男女愛情總是傷感疑忌，如何走出黑暗、擺脫羈絆，尋找生存的意義與勇氣，是吉本芭娜娜書中永恆的課題。所幸，「療癒系天后」的作品結尾總是光明閃亮，讓讀者在閱讀後能夠獲得溫暖和撫慰的力量，再次感受到生活無窮無盡的美。

吉本芭娜娜曾在某次受訪時提到，自己的小說就算會讓讀者有種「腦袋浸泡在溫泉裡」的感覺，之後的想法必定是「生存」、「活下去」的決心，而不是往黑暗的深淵墜落。她的作品有著光怪陸離的世界，似遠還近，卻總是能讓人得到共鳴，經正「化蛹成蝶」的心理蛻變之後，心情慢慢變好了、療癒了！
 

人就是這樣的吧。有時會悶悶不樂，有時會鑽牛角尖，胡思亂想地感覺自己很悲慘。

有時還會覺得自己心情特別好，無所不能，什麼事情都能做。

這兩種心情都會有的。兩者出現的概率差不多。時間就是在這樣的反反覆覆當中過去的。

——《甘露》 



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