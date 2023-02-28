日本療癒天后吉本芭娜娜　在淡然中看見希望的光

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吉本芭娜娜小説的重要特徵，是對日常性死亡事件的探討，死亡在她的作品反覆出現，形成了獨特的風格，「死亡」，成了是她觀察現實人生的媒介，也是她的書裡亙古不變的主題。她的每一篇作品，都能看到她的這個對於死亡的審視，從出道作《廚房》就是如此，書中三則故事都與摯愛的死亡有著關聯
此外，吉本芭娜娜也擅長描繪生活瑣事，看似平淡無奇的情節在她細膩的筆觸下煥發出鮮明的色彩，她筆下的男女愛情總是傷感疑忌，如何走出黑暗、擺脫羈絆，尋找生存的意義與勇氣，是吉本芭娜娜書中永恆的課題。所幸，「療癒系天后」的作品結尾總是光明閃亮，讓讀者在閱讀後能夠獲得溫暖和撫慰的力量，再次感受到生活無窮無盡的美。
吉本芭娜娜曾在某次受訪時提到，自己的小說就算會讓讀者有種「腦袋浸泡在溫泉裡」的感覺，之後的想法必定是「生存」、「活下去」的決心，而不是往黑暗的深淵墜落。她的作品有著光怪陸離的世界，似遠還近，卻總是能讓人得到共鳴，經正「化蛹成蝶」的心理蛻變之後，心情慢慢變好了、療癒了！
人就是這樣的吧。有時會悶悶不樂，有時會鑽牛角尖，胡思亂想地感覺自己很悲慘。
有時還會覺得自己心情特別好，無所不能，什麼事情都能做。
這兩種心情都會有的。兩者出現的概率差不多。時間就是在這樣的反反覆覆當中過去的。
——《甘露》