搞不倫也無妨　江國香織筆下療癒動人的愛戀

當代日本文壇最重要的三大女作家，分別為角田光代、吉本芭娜娜和江國香織，三位女作家皆擅長描繪女性心理，但手法各有不同。其中，江國香織以述說戀愛中私密、敏感的情緒為人所熟知，她筆下的愛情，總是有著無止盡的溫柔與包容，即使不一定認同書中主角的關係，閡上書本後，也能慢慢理解。她擅長描寫不倫，那些看似荒謬的關係，在日常片刻中，總是在你我身邊發生著，透過江國香織的筆，呈現在眼前時，是如此驚心動魄卻又順理成章。看她的小說，請記得拋開主流的價值觀，先別急著批判。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
外型亮眼的江國香織出生在文學世家，父親江國滋也是作家，她從小耳濡目染，追隨父親的腳步成為一位女作家、詩人、翻譯家。22 歲時以《草之丞的故事》出道，之後的多部作品接連獲得如坪田讓治、紫式部文學獎，山本周五郎獎與直木獎等獎項的肯定，幾乎拿下了日本文學領域幾乎所有的大獎，被封為「獲獎專家」。江國香織不只寫小說，她也創作繪本、詩和散文，以及其他翻譯作品，而她喜歡吃巧克力、雨天，泡澡還有音樂。
江國香織人生中最重要，或者說讓她大紅大紫的小說，莫過於1992年出版，描寫酗酒的妻子與同性戀丈夫生活的作品《那一年，我們愛的閃閃發亮》，這部小說推出後，一舉拿下紫式部文學獎，並被拍成電影，成為街頭巷尾熱議的話題，多年來更多次被日本讀者票選為最佳愛情小說。故事圍繞著一個酒精中毒、精神不穩的妻子笑子，與她的同性戀丈夫睦月，還有睦月的戀人阿紺，三人之間的糾葛又互相依存關係，將愛情、友情與親情中的各種情愫，三人行的情感化為日常生活裡的亮光。
從江國香織的作品可以看出，對她來說，即使這個世界看似充滿不倫，卻不是由猥瑣和骯髒所構成，這些令人難以理解的關係，透過她俏皮且獨特的視角，構成了鮮活另類的世界，但只要彼此堅守著內心的純潔與善良，就能獲得救贖。
現實生活中，江國香織的丈夫是個銀行職員，她的婚姻生活幸福，喜歡巧克力也愛抽菸，更是一個狂熱的坂神隊粉絲。喜歡賭汽艇比賽。她曾經跟丈夫約定「不能送其他女生巧克力」。據她表示，自己在上小學時就曾寫下「做我丈夫的10個條件」，其中包括「死都不能離婚或出軌」、「酒要在家喝」，和她後來的作品風格大相逕庭，卻也透露出這位女作家充滿個性又兼具小女人的一面。