蔡天鳳遇害「隱藏貼文」突轉公開！粉絲嚇壞：有他人在用
28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫一家碎屍殺害，手段相當殘忍，震驚整個華人圈，許多網友開始找出蔡天鳳生前所經營的社交媒體，湧入留言區哀悼，不過有長期關注其小紅書帳號的網友發現，在她去世之後，竟有多篇原先隱藏起來的貼文被轉為公開，令粉絲大驚：「不知道正在用她這個帳號的人是什麼居心，希望是個好人」。
編輯中心/綜合報導
蔡天鳳事件發生後，大批網友湧入其社交平台願她安息，也開始翻看先前的貼文，為她所經歷的一切表示哀痛。卻有一位自稱長期關注蔡的粉絲指出「發現她的帳號竟有他人在用，不知道是誰」，她發覺原先隱藏起來的貼文在其過身後被轉為公開，令她不驚疑惑「新聞爆之後，這兩天包括今天，都陸續有以前Abby鎖起來的帖子被公開出來了。不知道正在用她這個帳號的人是什麼居心，希望是個好人」。
有其他鐵粉也表示觀察到相同狀況，「我也發現，我剛剛往下翻發現有幾篇筆記（貼文）前天看的時候根本沒有」，眾人對此事浮想聯翩，擔心蔡天鳳的手機被不肖人士帶走，進而竊取隱私或財產。
不過有網友指出，蔡天鳳的手機很可能是在她的親友手上，因在案發後，其母親曾用她的抖音帳號按網友的鼓勵留言讚，故隱藏貼文被公開很可能是因為家人代管帳號後所為，讓粉絲們能再多看看她，一同緬懷。（編輯：李惠婷）