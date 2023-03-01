蔡天鳳頭顱藏湯鍋！竟放「青紅蘿蔔」烹煮　高大成曝原因

蔡天鳳遇害「隱藏貼文」突轉公開！粉絲嚇壞：有他人在用

▲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）
▲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

編輯中心/綜合報導

28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫一家碎屍殺害，手段相當殘忍，震驚整個華人圈，許多網友開始找出蔡天鳳生前所經營的社交媒體，湧入留言區哀悼，不過有長期關注其小紅書帳號的網友發現，在她去世之後，竟有多篇原先隱藏起來的貼文被轉為公開，令粉絲大驚：「不知道正在用她這個帳號的人是什麼居心，希望是個好人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡天鳳事件發生後，大批網友湧入其社交平台願她安息，也開始翻看先前的貼文，為她所經歷的一切表示哀痛。卻有一位自稱長期關注蔡的粉絲指出「發現她的帳號竟有他人在用，不知道是誰」，她發覺原先隱藏起來的貼文在其過身後被轉為公開，令她不驚疑惑「新聞爆之後，這兩天包括今天，都陸續有以前Abby鎖起來的帖子被公開出來了。不知道正在用她這個帳號的人是什麼居心，希望是個好人」。

▲蔡天鳳粉絲發現其原本未公開的貼文，在她離世後離奇被轉為公開。（圖／ 小紅書：小Abby）
▲蔡天鳳粉絲發現其原本未公開的貼文，在她離世後離奇被轉為公開。（圖／ 小紅書：小Abby）
有其他鐵粉也表示觀察到相同狀況，「我也發現，我剛剛往下翻發現有幾篇筆記（貼文）前天看的時候根本沒有」，眾人對此事浮想聯翩，擔心蔡天鳳的手機被不肖人士帶走，進而竊取隱私或財產。

不過有網友指出，蔡天鳳的手機很可能是在她的親友手上，因在案發後，其母親曾用她的抖音帳號按網友的鼓勵留言讚，故隱藏貼文被公開很可能是因為家人代管帳號後所為，讓粉絲們能再多看看她，一同緬懷。（編輯：李惠婷）

蔡天鳳前大伯爆生活奢侈！開名車、拿名品　IG曝2人關係

蔡天鳳碎屍案駭人！律師整理「法律8重點」警醒：沒好處

蔡天鳳前公公「連2週現異常行為」！鄰居曝觀察：很反常

Toyz飲料店大排長龍！網大驚「意外好喝」　橙芝汗味道曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀