車行老闆「丟輪胎」遭拒！暴怒砸人畫面曝 全網火大肉搜
新北市環保局垃圾車日前行經新莊區時，一名車行老闆拿著好幾綑廢棄輪胎準備要丟棄，但環保人員告知他「一天只收兩捆」，不料男子卻當場暴怒狂飆「誰規定的？」，最後還直接將手中的輪胎「往車內砸」就直接轉頭離開，畫面曝光後，引發網友怒火，他所經營的車行粉專也被肉搜洗版，最後男子不敵輿論，在臉書上發布長達3分鐘的道歉影片，表示會與環保人員聯繫道歉，並對自己的言行向社會致歉。
編輯中心／綜合報導
近日有網友PO出一段影片，畫面中可以看到，垃圾車正在沿路收垃圾，一名男子卻拿了3捆輪胎要丟棄，環保人員退回並表示「一天就是兩捆」，但男子卻理直氣壯表示「我們就是丟三捆」，更直接把手中輪胎往車內砸還狂喊「莫名奇妙」，不斷對著人員怒罵，工作人員不斷將輪胎退回，男子又指著對方「誰規定的？」，不理工作人員的勸導說法，還質疑「我為什麼每次都三捆為什麼到你就兩綑」。
對面反問，環保人員也不甘示弱，回應「你這是事業廢棄物喔！如果你真的很多，麻煩你自己開車載進去」、「我要為後面的居民著想，這台車不是為你開的！兩綑就是兩綑」，但男子最後還是直接把輪胎往車上丟，轉身就離去，清潔隊員也只能先收下。
影片曝光後，引爆網友怒火，紛紛開始肉搜，找到該名男子為新莊區某車行老闆，並到其所經營的臉書粉絲專頁上砲轟刷負評「有夠沒品」、「丟輪現眼」、「一直跳針是怎樣？」，更直說「開車行的都知道要找清運，就你硬要丟垃圾車」；眼見事件不斷延燒，車行老闆也立刻發出道歉聲明以及長達3分鐘的道歉影片，向環保人員道歉，並稱會和對方聯繫、誠摯道歉，「本人非常懊悔自己情緒控管不良，非常對不起」。（編輯：林莞茜）