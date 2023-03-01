開工日好天氣要珍惜！今晚東北季風增強 2波冷空氣接力
今（1）日台灣附近仍是高壓迴流的環境，因此白天各地仍偏晴朗、溫暖，天氣風險公司分析師方俊元表示，雖然清晨各地低溫普遍在攝氏10至12度左右，體感稍有寒意，但天亮後低氣溫就逐漸回升，需注意的是，今晚入夜後東北季風將增強，影響至週五（3/3）清晨，北部及東北部天氣稍冷，預期明（2）日高溫只有攝氏16到18度，不過其挾帶的水氣較少，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
方俊元指出，今天有微弱鋒面尾端從台灣北方通過，迎風面北部、東半部水氣有增多的趨勢，白天大致呈現多雲時陰的天氣，局部迎風面山區受地形攔阻影響，偶有短暫降雨機會；中南部白天則是多雲到晴的穩定天氣。今日氣溫部分，中央氣象局說，白天北部地區、中部沿海地區因雲量上稍多，高溫比昨（31）日稍微下降，落在攝氏20至22度，其它地區則有望回歸攝氏24至29度。
方俊元提及，今晚東北季風將增強南下，氣溫會再次下降，但降雨受環境偏乾影響，只有北東部有局部短暫雨，明日仍是東北季風影響天氣型態，迎風面地區多雲時陰偶有局部短暫雨，其它地區則是多雲到晴，民眾請注意清晨仍會有較低溫的情形，早起出門要多做禦寒，預計這波東北季風將會週五上半天逐漸減弱，高溫會略回升一些，日夜溫差稍大。
下一波東北季風再次增強將在週六（3/4），東半部地區降雨增多，北部則是多雲到陰的天氣，北海岸偶有短暫雨，中南部晴到多雲天氣穩定，方俊元表示，目前預測看來，週末增強的東北季風是有機會達冷氣團等級，並且會影響到下週一、二（3/6至3/7）才會逐漸減弱。
此外，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明提醒，近期天氣還算穩定，揮別過去兩週很有波動型的天氣型態，不過「好天氣不見得有好空氣，西半部要稍微留意背風下的穩定大氣，空氣品質較差。」氣象局局長鄭明典也指出，由於空氣品質不佳，環保署提醒雲嘉南地區民眾應減少在戶外活動，「看預測，今晚半夜才會有新一波境外移入空氣汙染，現在台灣周邊風速弱，逆溫層很低，主要還是區域汙染擴散效率低的問題。」