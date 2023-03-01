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鴻海布局印度半導體　劉揚偉拜會印度總理莫迪

▲鴻海集團董事長劉揚偉才剛結束中國大陸河南廠的視察，又馬不停蹄於日前抵達印度拜會印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）。（圖／擷取自鴻海推文）
▲鴻海集團董事長劉揚偉才剛結束中國大陸河南廠的視察，又馬不停蹄於日前抵達印度拜會印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）。（圖／擷取自鴻海推文）

記者許家禎／台北報導

鴻海集團董事長劉揚偉才剛結束中國大陸河南廠的視察，又馬不停蹄於日前抵達印度拜會印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi），鴻海昨（28）日晚間在推特貼出劉揚偉拜會莫迪（Narendra Modi）的照片，兩人雙手緊握，展現友好情誼。

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中國大陸解封，鴻海集團董事長劉揚偉上周睽違3年再度踏上河南鄭州廠視察，並與河南省委和省政府官員進行會談。隨後他馬不停蹄前往印度，拜會印度總理莫迪，鴻海推文指出，鴻海團隊與莫迪的會面相當溫馨，鴻海也向莫迪簡報了布局印度的最新情況。

鴻海指出，集團將持續在印度打造生態系統，讓各方都可同享、合作與茁壯。另外，印度電子暨資訊科技部（MeitY）也同樣在推特貼出次長夏瑪（Alkesh Kumar Sharma）會面劉揚偉的照片，上頭還標記Semicon_India。

由於印度大型跨國集團Vedanta於2022年2月宣布與鴻海簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司在印度製造半導體，因此劉揚偉的拜訪特別受到關注。有印度財經媒體引述消息人士報導，指出鴻海與Vedanta設立的合資公司規劃半導體及顯示玻璃廠，將設在莫迪的家鄉古吉拉特邦（Gujarat）的特別投資區。

鴻海集團去（2022）年2月中旬與印度Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，鴻海投資1.187億美元（約合新台幣逾33億元），持股比重約40%，當時業內人士指出，該合資公司應該就是鴻海在印度投資半導體，為了呼應印度總理莫迪（Narendra Modi）想建立印度本土半導體製造生態系的願景。

印度財經媒體The Economic Times於今年2月初也專訪Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar），赫巴指出與鴻海合資設立公司，主要是設立半導體晶圓廠或是顯示器廠，Vedanta持股約63%，鴻海持股約37%。不過這項消息目前尚未正式獲得鴻海官方聲明證實。

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