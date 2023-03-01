鴻海布局印度半導體　劉揚偉拜會印度總理莫迪

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鴻海指出，集團將持續在印度打造生態系統，讓各方都可同享、合作與茁壯。另外，印度電子暨資訊科技部（MeitY）也同樣在推特貼出次長夏瑪（Alkesh Kumar Sharma）會面劉揚偉的照片，上頭還標記Semicon_India。
由於印度大型跨國集團Vedanta於2022年2月宣布與鴻海簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司在印度製造半導體，因此劉揚偉的拜訪特別受到關注。有印度財經媒體引述消息人士報導，指出鴻海與Vedanta設立的合資公司規劃半導體及顯示玻璃廠，將設在莫迪的家鄉古吉拉特邦（Gujarat）的特別投資區。
鴻海集團去（2022）年2月中旬與印度Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，鴻海投資1.187億美元（約合新台幣逾33億元），持股比重約40%，當時業內人士指出，該合資公司應該就是鴻海在印度投資半導體，為了呼應印度總理莫迪（Narendra Modi）想建立印度本土半導體製造生態系的願景。
印度財經媒體The Economic Times於今年2月初也專訪Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar），赫巴指出與鴻海合資設立公司，主要是設立半導體晶圓廠或是顯示器廠，Vedanta持股約63%，鴻海持股約37%。不過這項消息目前尚未正式獲得鴻海官方聲明證實。