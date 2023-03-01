台灣「7缺」問題影響投資？王美花：台商、外資皆有信心
國民黨立委孔文吉今（1）日於立法院經濟委員會質疑，台灣人民對於現在的國內投資環境信心逐漸下降，其中原因包含「5缺」，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，如今又再新增缺蛋與缺藥變「7缺」，對此，經濟部長王美花回應，觀察這幾年台商回台以及外資投資情形，顯示對台灣是非常有信心的。
記者鄭妤安／台北報導
王美花今日出席立法院經濟委員會就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告，並備質詢。孔文吉於質詢台上指出，台灣人民對於現在的國內投資環境信心逐漸下降，其中原因包含「5缺」，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，如今又再新增缺蛋與缺藥變「7缺」，「台灣的投資環境會好嗎？」
王美花說，有些問題是國際通膨、氣候因素造成，而南部近期的水情問題，全球也多有多處發生大旱，因此如何做好環境韌性是主要努力的方向，前年中部水情較為嚴峻，現在南部的水情也在面臨30年來最少降雨量，因此更加緊努力加強水的韌性調度，但新闢水庫是非常困難的。
至於核二廠2號機將在3月14日停機除役，引發台灣缺電憂慮再起，王美花於質詢時再次強調「台灣沒有缺電問題」，被孔文吉質疑「能源政策不改，怎麼會沒有問題？」她回應，這幾年不斷增加再生能源，很多人卻只從傳統機組觀察，但因再生能源增加，其調度方式有也都略有不同，這是很多人不理解的地方，這也是為什麼經濟部一再表示機組都有提早歲修。
回到台灣的「7缺」問題，影響人民投資信心，王美花指出，觀察這幾年台商回台以及外資投資情形，顯示對台灣是非常有信心的，特別是針對台商回台投資都有加強服務。