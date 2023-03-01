侯友宜228卻談從政歷程 顏蔚慈轟：歷史傷悲成選舉台階
新北市長侯友宜昨日於新北市二二八76周年紀念儀式中，高談自身從政歷程，除提及5年前的228其參選，還提到新北市成「全台共好」、「與大家攜手勇敢向前走」等語，引發論戰。民進黨新北市議員顏蔚慈表示，當下她身旁的國民黨籍議員都說，「這是選總統宣言吧」，她更認為，侯友宜在228的相關發言非常不妥，請侯友宜三思轉型正義的意義，起碼228這天不該淪為個人從政的紀念日。
記者黃宣尹／綜合報導
侯友宜執政屢爆社會事件，除了「恩恩案」外，近來接連發生中和一家4口3人身亡成為乾屍、經濟困難的土城夫妻陳屍在家超過二個月、多起獨居老人在家死亡無人問等案，受到各界關注；不過侯友宜仍被部分藍營人士力拱參選2024年總統。侯友宜昨日在新北市政府舉辦的228紀念儀式中，談到「五年前的今天，我選擇不一樣的道路，站出來選舉」、「感謝市民朋友，讓我有機會跟大家一起打拼」、「讓新北市成為全台共好的開始，帶動北台灣、帶動全台灣的繁榮」、「我永遠不忘我從政的初衷，期盼與大家攜手⋯勇敢向前走」等語，相關發言一出，引發論戰。
顏蔚慈對此表示，無論是228的哪一個歷史的片段，大家共同反思國家公權力對人權的迫害。新北市府在三重舉辦莊重的紀念儀式，邀請多位228受難者及家屬共同出席，然而，侯友宜的致詞卻令人無比錯愕，通篇致詞圍繞著自己從政歷程，連身旁的國民黨議員直言「這是選總統宣言吧」。
顏蔚慈表示，侯友宜昨日代表市府的致詞內容非常不妥。228紀念日在提醒世人，無論以何種正義之名，即使是顧安全、為和平，國家公權力都不該侵害人權的普世價值。就如同二戰期間，美國政府任意監禁在美日裔人士，成為抗戰史中羞恥的一頁。
顏蔚慈表示，新北市民仍未得知侯友宜對政府侵害言論自由的真實看法，只知道侯友宜曾說過，鄭南榕事件如果重新來過，他會做同樣的選擇。228紀念日，大家反省、感恩，歷史無法改變，卻能引以為戒，所有國人更有義務傳承不堪的歷史記憶。
顏蔚慈表示，敬請侯友宜三思轉型正義的意義，起碼，228這天不該淪為個人從政的紀念日，別將歷史的傷悲作為選舉的台階。