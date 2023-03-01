本土首見！猴痘增2例「淋巴結腫大、舌頭潰瘍」　匡25人

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疾管署發言人羅一鈞說，2名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，醫師皆快速監測到個案病兆，具有相當高的警覺性，目前個案於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共25名，已進行衛教並自我健康監測21天，這2例與上週公佈的境外移入無關聯，彼此也尚無共通性，屬於散發病例，明天將召開猴痘專家會議，討論暴露後預防等接種對象，後天也會和民間社群團體開會，希望進行重點式宣導，能夠精準傳達給高風險對象。
疾管署表示，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲5萬8367例、歐洲2萬5849例，其中美國累計3萬193例，占全球總數35.1%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲183例為多。
要特別注意的是，疾管署提到，鄰近國家中以日本累計22例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。
依據世界衛生組織截至2月14日統計資料指出，猴痘全球病例96.5%為男性；年齡中位數34歲，小於5歲幼兒病例至少267例，性接觸傳染比例約68.7%。世界衛生組織於去（2022）年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，迄今仍維持。
疾管署說明，我國已於去年6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，截至今日累計通報疑似病例47例，其中確診2例本土及5例境外移入病例，包含德國1例、美國3例、1例奧地利，餘40例均排除。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域。
疾管署強調，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。