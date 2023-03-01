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武打女星楊麗菁爆新竹市長落選人黑歷史　檢方偵結不起訴

▲楊麗菁被控涉嫌違反選罷法，檢方不起訴（圖／NOWnews資料照）
▲楊麗菁被控涉嫌違反選罷法，檢方不起訴（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

武打女星楊麗菁去年底因在臉書發文攻擊前男友、新竹市長候選人龔偉綸，質疑選委會為什麼會讓龔通過競選新竹市長登記，沒有審核機制嗎？這樣一個聲名狼籍的騙子等語，遭龔提告涉《公職人員選舉罷免法》，台北地檢署偵辦後，今（1）日處分不起訴。

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楊麗菁於2022年11月26日在臉書發文指「今天驚訝的發現新竹市長候選人竟然有這位龔偉綸先生」，並重提3年多前與龔的一段情，稱「在當初不知情的情況下，欺騙！傷害！恐嚇！讓我心力交瘁！那是我最不願意想起的往事。」

龔在落選後發聲明指出，楊提恐怖情人一詞來舊事重提、冷鍋熱炒已成慣性，至今已事隔4至5年之久，提醒楊切勿執意操縱媒體，攻擊他的私生活提高自我聲望。接著，龔也對楊提告違反《選罷法》意圖使人不當選等罪等罪。

▲以無黨籍角逐新竹市長的龔偉綸被掀黑歷史。（圖／翻攝自公視新聞網YouTube）
▲以無黨籍角逐新竹市長的龔偉綸被掀黑歷史。（圖／NOWnews資料照，翻攝自公視新聞網YouTube）
檢方認為，楊麗菁是根據自身經驗發表評論，龔偉綸當時是地方首長參選人，過往言行可受公評，楊罪嫌不足，處分不起訴。

龔2016年登記參選立委，結果謊報學歷被抓包，被依使公務員登載不實罪，遭判3月，可易科罰金確定。2018年登記參選台北市議員，又因為沒有申報政治獻金10萬元，再被監察院移送，北檢依《政治獻金法》給予緩起訴處分1年，條件是繳庫10萬元。


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