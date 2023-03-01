藍批綠修《全民動員法》箝制言論　呼籲力挺林明溱進國會

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林家興說，在管制媒體方面，所謂的動員準備階段跟實施階段，其中的空白授權問題爭議極大，所謂的動員準備階段定義如何？法案如果通過，政府就有權對所有的媒體進行調查統計，造成寒蟬效應。
此外，林家興指出，草案中對於什麼是不實訊息與不當內容，都是民進黨政府說了算，對於言論自由危害非常大。尤其民進黨政府過去在言論自由上的表現劣跡斑斑，最大的假新聞製造中心就是民進黨自己，又有何資格推這樣的法案來審查言論。
林家興表示，《全動法》的修法引起社會強烈反彈，原因之一就是煽動戰爭的恐懼，引發讓學生上戰場的疑慮。國民黨支持加強自我防衛力量，但民進黨政府已經完全沒有信任度，貿然推動修法已引起社會的廣泛反彈跟疑慮。尤其南投正進行立委補選，民進黨的黨意立委蔡培慧之前挺萊豬、擋疫苗，全都跟著黨意走，如果蔡培慧進入立法院，一定也會跟著黨的意志，支持鉗制言論自由，煽動社會恐慌的法案。
洪孟楷則對民進黨政府提出三項質疑，要求向國人說明清楚，無可迴避：一、蔡政府要將《全民防衛動員準備法》更名為《全民防衛動員法》，把「準備」兩字拿掉，是真的要往戰爭方向前進？避無可避嗎？
二、《全動法》中的「準備」一詞，定義為何？這是行政部門的「空白授權」、「無限擴權」，簡直無法無天；三、政府不想看到的負面字詞，只要政府認定可以用《全動法》禁止？所以「缺蛋、缺水、缺電」讓民進黨面子掛不住，以後都看不見？這才是國人所最擔憂的，政府想箝制網路自由、媒體自由、新聞自由、言論自由而無所不用其極。
對於南投立委補選，洪孟楷質疑，南投大街小巷近日連夜出現許多抹黑布條，拿林明溱頭像搭配不實言論，還寫上民進黨字樣，難道民進黨主席賴清德認同這樣的抹黑手法？不能正面爭取選民認同，一定要退步成這樣？國會不需要多一席遵循民進黨意的橡皮圖章，但需要一席監督制衡的在野力量，呼籲南投鄉親週六站出來支持2號林明溱！