企業願聘新鮮人創12年新高！但9成畢業生嚮往海漂

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調查發現，有高達97.3%的企業表示，「有意願」聘用今年的應屆畢業生，這樣的比例，不但超過去年的97%，更續創2012年以來的紀錄，達到十二年新高，新鮮人招募平均落在17.1人，規模略大於去年的16.3人，其中甚至有8.6%的公司，徵才數目更在50人以上。
然而，在計畫先求職的人當中，合計有高達89.8%透露，想到國外工作：其中78.7%屬於想，且不因疫情改變計畫。整體比例也高於去年的86.4%，並創下時年以來的新高！最熱門的「海外上工」地點，在可複選狀況下，前五名分別為：「日本」(43.1%)、「東協地區」(42%)、「美國」(40.9%)，以及「澳洲或紐西蘭」(38.4%)、「南韓」(37.3%)。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，這代表大都市對年輕人來說，仍具「職場磁吸效應」，提高「外漂」離鄉意願，他們自認工作機會較多，起薪也較高，但可能卻忽略物價水準也較高，假如開銷變大，想真的存到錢恐怕更不容易。
楊宗斌進一步指出，同樣到國外求職，當起「海漂族」，除了要放下熟悉的親人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花；而且目前海外上工的變數，仍需要考量該國疫情變化、防疫狀況與醫療水準。
在新鮮人起薪部份，則有兩股「正向力道」加持，職缺起薪不到四萬塊的，必須清楚揭露報酬；以及基本工資「月薪」部份連七升，今年調整到2.64萬元，已遠離22K魔咒。由於「薪資透明化」，使企業在「比價效應」下，不論對大學部或研究所學歷的畢業生，資方給薪水準皆同步提升。
楊宗斌卻憂心認為，若離鄉背井工作，又遭遇通膨時代，造成民生物價、外食費波動，還有學貸、房租壓力，甚至需要分擔家計、支付孝親費，對於剛出社會的新鮮人，想擺脫「月底吃土族」的宿命，仍有一定難度存在。