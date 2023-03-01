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蔡培慧宣佈捐選票補助款助弱勢　談及陳綢阿嬤忍不住落淚

▲蔡培慧宣佈立委補選的選票補助款將全數捐出，幫助南投弱勢。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.01）
▲蔡培慧宣佈立委補選的選票補助款將全數捐出，幫助南投弱勢。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.01）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選進入倒數3天，國民黨縣長許淑華請假投入輔選工作、林明溱忙著陸戰穩住基本盤。民進黨蔡培慧今（1）日宣佈將捐出全部的選票補助款，給南投在地7個慈善單位。她講到過世的陳綢阿嬤，對自己的關愛與對世間奉獻的無私，忍不住在記者會落淚。

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民進黨候選人蔡培慧今日宣佈，將全數捐出每票30元的選票補助款給南投生活重建協會、龍眼林服務協會、家扶中心、仰望基金會、玄愛家園，勵馨基金會、良顯堂基金會等7個在地慈善單位。

南投縣立委補選將於4日投票，有投票權的公民19萬8412人，候選人4人，因選情緊繃，外界預估藍綠最終勝負在3千票內，若以投票率4成、得票45%到%50%計算，藍綠候選人的補助款估計在100萬至120萬之間。

▲蔡培慧說，紙風車這種大都會常見的活動，在南投卻很難得。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.03.01）
▲蔡培慧說，紙風車這種大都會常見的活動，在南投卻很難得。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.03.01）
蔡培慧說，前幾天自己參與紙風車表演，這種大都會常見的活動，在南投卻很難得，因為為政者往往不把孩子福利當一回事，當天見慈善團體特別把孩子從偏遠地區載過來，令她深受感動，希望藝術和善良的力量能擴及全縣，因此決定把每票30元補助款捐出來。

蔡培慧說，自己是隔代教養、半工半讀一路讀到台大博士，一直對教育很在意，也知道只要幫孩子打開一扇窗，不管是學技術或好好讀書，孩子會在溫暖支持中會找到自己的出路。這些慈善團體長期幫助孩子與弱勢婦女，自己的捐款只是杯水車薪。

▲蔡培慧講到過世的陳綢阿嬤，忍不住傷感落淚。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.01）
▲蔡培慧講到過世的陳綢阿嬤，忍不住傷感落淚。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.01）
蔡培慧說，多年來在創辦良顯堂的陳綢阿嬤身上，看到支持弱勢、義務奉獻的力量，她說著說著忍不住流下淚來。但她必須告訴所有人，政治是把國家資源用在對的地方、政治是奉獻的工作、政治人物的權力是人民賦予的。林明溱宣稱學校設施拿不出配合款，卻有5億去蓋莫名其妙的塔。過去的縣長和立委不願面對南投偏鄉教育的匱乏，但她身為南投養大的孩子，選擇扛起責任、永遠和南投站在一起。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒呼籲選民，別讓林明溱再把補助款拿去幫兒子做未來發展。縣議員沈夙崢也說，與其讓林明溱拿補助款照顧兒孫，不如讓蔡培慧當選照顧孩子、老人、弱勢女性與全縣民。縣議員吳棋楠也說，蔡培慧的高度、格局都優於其他候選人。

▲南投縣長許淑華宣佈請假3天，投入輔選活動。（圖／翻攝許淑華臉書，2023.03.01）
▲南投縣長許淑華宣佈請假3天，投入輔選活動。（圖／翻攝許淑華臉書，2023.03.01）
南投縣長許淑華宣佈今起請假3天，全力投入國民黨候選人林明溱輔選工作。媒體詢問蔡培慧的看法，她表示許淑華當縣長，應為全體縣民謀福利，而不是為了前縣長林明溱父子個人求取官位。

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