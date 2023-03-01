愛情不分顏色！盤點政壇「跨黨派戀情」　只有這一對認愛

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國民黨女將、台北市議員游淑慧，在2022年6月被拍到，和三立新聞網副總經理的約會照，事後她接受訪問時大方認愛，並稱兩人是透過朋友介紹的交往關係，關係非常單純，只是對於感情被放這麼大來被檢視，「我們兩個覺得有些害羞又尷尬」，但喜悅之情溢於言表，多位政壇好友也紛紛獻上祝福。
國民黨台北市議長戴錫欽、綠營議員許淑華
國民黨籍的台北市議會議長戴錫欽和民進黨台北市議員許淑華，2015年被媒體拍到兩人同車在等紅綠燈時，疑似「嘴唇交疊」，許淑華還一度把頭靠在戴錫欽右肩上談情，只是當時戴錫欽為已婚狀態，不倫戀因此鬧得沸沸揚揚，隔（2016）年戴錫欽還和元配王慧貞簽字離婚。
2018年，戴錫欽因腳傷住院，許淑華被拍到多次赴醫院探病，戴錫欽出院後，兩人又被拍到一同看午夜場電影，但雙方始終否認交往，許淑華甚至在媒體面前哽咽、落淚，不滿遭指介入、有私情，並發表3點聲明坦言委屈與無奈，認為當時正逢黨內立委爭取提名之際，疑似是黨內有心人士故意操作。
藍營新北市議員周勝考、綠營新北市議員何淑峰
有「小辣椒」之稱的前新北市民進黨已婚女議員何淑峰，2021年被媒體直擊深夜和國民黨籍新北市議員周勝考，共搭著黑色賓士遊車河，兩人更趁四下無人之際，在停車場內手牽手，互動相當親密，但經過媒體詢問，周勝考回應「她是我的結拜小妹，我們結拜了十幾年」，兩人僅是乾哥哥、乾妹妹的兄妹情誼。
藍營台北市議員鍾小平、綠營立委高嘉瑜
2016年，鍾小平遭爆有意追求高嘉瑜，遭拍到在議會開會時傳紙條給高嘉瑜，事後鍾小平否認，是有一位企業界友人欣賞高嘉瑜，想透過他約高吃飯，因此才寫紙條提出邀請，當場遭高嘉瑜拒絕；事隔一年，又傳出鍾小平在兩人上政論節目時，於錄影空檔，傳紙條給高嘉瑜要電話，並稱只是要電話討論市政沒有要越吃飯，否認是要追求，但也不避諱表示「覺得很優秀，是民進黨裡面有質感的問政」，不過高嘉瑜也直球回應「我跟鍾小平是絕無可能，也沒有任何私下邀約政治理念也不相同，更是八竿子打不著」。（編輯：林莞茜）