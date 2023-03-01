搭白牌車昏睡！司機起邪念載往山區 正妹驚醒怒斥結果曝
上月27日，新北一名25歲的妙齡女子，晚間與友人到台北某酒吧狂歡，28日凌晨，她搭乘白牌車返回新北市住處，途中因疲憊而昏睡，未料，顏姓司機覬覦女子身材面容姣好，竟趁其昏睡之際，將車子開到山上郊區企圖侵犯，所幸女子及時驚醒，並大聲喝斥逼退對方，要求顏男載她下山。女子下山後改搭其他輛計程車，並前往警局報案，警方受理後通知顏男到案說明，訊後依妨害性自主罪嫌函送法辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，女子於2月27日晚間，與友人到北市某酒吧飲酒聊天，28日上午，搭乘45歲顏男駕駛的白牌車返回新北市住處，途中女子因疲憊昏睡，卻被顏男載至山上郊區企圖侵犯。女子驚覺遭人觸碰而驚醒，見顏男對她上下其手，氣得大聲喝斥對方，並要求顏男載她下山，女子於下山後前往警局報案。
警方受理後，根據車牌循線找到顏男，通知其到案說明，顏男到案坦承犯行，但辯稱因女子身材好，才忍不住觸碰，並無性侵意圖，但說詞不被警方採信，訊後被警方依妨害性自主罪嫌函送法辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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