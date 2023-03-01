車頭全撞爛！希臘火車對撞釀32死85傷　乘客：像發生地震

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事故造成多節車廂脫軌，且至少有3節車廂起火燃燒，從現場照片可以看到，列車車頭幾乎粉碎，車窗破損嚴重，還有部分車廂冒出熊熊大火，道路上也散落著碎片殘骸。
根據《路透社》報導指出，目前已知32人死亡，至少85人受傷。據希臘OSE列車公司（Hellenic Train）公布，這列載客火車是首都雅典到第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）的城際列車，車上約有350名乘客。
拉里薩所屬的色薩利大區首長阿格拉思托斯（Konstantinos Agorastos）表示，「衝撞力道很強，這是一個可怕的夜晚，難以用言語形容眼前的景象」。阿格拉思托斯指出客運列車的前四節車廂脫軌，而前兩節車廂「幾乎完全被毀」。阿格拉思托斯補充稱，約有250名乘客搭乘公車安全疏散到塞薩洛尼基。
有獲救乘客表示，事發時有如發生地震，另一名乘客則指出，「車廂裡一片恐慌，大家都在尖叫。」
目前救難人員仍在搜尋倖存者，當地負責治療燒燙傷患者的醫院已收到警報，目前也已經有數十輛救護車投入救援。但當地消防隊發言人瓦薩柯吉安尼斯（Vassilis Varthakogiannis ）表示，因為兩列火車的嚴重毀損，疏散正非常困難的進行當中。
根據《美聯社》報導，希臘政府官員表示，已聯繫軍隊協助救援，拉里薩市的另2家醫院也已展開緊急支援。希臘交通部秘書長也赴事故現場，衛生部長則是前往事故地點最近的大城市拉里薩，民防部長坐鎮行動指揮中心。原先希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）預定要前往塞薩洛尼基，也因為事故的關係將行程延後。