擁抱ChatGPT？撇除一味恐懼心態　新加坡學習與AI共存

車頭全撞爛！希臘火車對撞釀32死85傷　乘客：像發生地震

▲希臘中部城市傳出火車對撞意外，目前已知26人死亡，另有85人受傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲希臘中部城市傳出火車對撞意外，目前已知26人死亡，另有85人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

希臘中部發生嚴重交通意外事故，一列客運列車與另一列貨運列車於當地時間28日晚間發生正面對撞，目前已知造成32人死亡，另有85人受傷。目前當地救難單位正在積極搶救傷患，但事故發生的具體情況仍不清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》等外媒報導，事故發生在希臘中部城市拉里薩（Larissa）附近，一列從希臘首都雅典開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的客運列車，與另一列從塞薩洛尼基開往拉里薩的貨運列車發生對撞。

事故造成多節車廂脫軌，且至少有3節車廂起火燃燒，從現場照片可以看到，列車車頭幾乎粉碎，車窗破損嚴重，還有部分車廂冒出熊熊大火，道路上也散落著碎片殘骸。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲火車相撞後，多節車廂出軌，並燃起熊熊大火。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲色薩利大區首長阿格拉思托斯表示，火車衝撞的力道很強。（圖／美聯社／達志影像）
根據《路透社》報導指出，目前已知32人死亡，至少85人受傷。據希臘OSE列車公司（Hellenic Train）公布，這列載客火車是首都雅典到第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）的城際列車，車上約有350名乘客。

拉里薩所屬的色薩利大區首長阿格拉思托斯（Konstantinos Agorastos）表示，「衝撞力道很強，這是一個可怕的夜晚，難以用言語形容眼前的景象」。阿格拉思托斯指出客運列車的前四節車廂脫軌，而前兩節車廂「幾乎完全被毀」。阿格拉思托斯補充稱，約有250名乘客搭乘公車安全疏散到塞薩洛尼基。

有獲救乘客表示，事發時有如發生地震，另一名乘客則指出，「車廂裡一片恐慌，大家都在尖叫。」

目前救難人員仍在搜尋倖存者，當地負責治療燒燙傷患者的醫院已收到警報，目前也已經有數十輛救護車投入救援。但當地消防隊發言人瓦薩柯吉安尼斯（Vassilis Varthakogiannis ）表示，因為兩列火車的嚴重毀損，疏散正非常困難的進行當中。

根據《美聯社》報導，希臘政府官員表示，已聯繫軍隊協助救援，拉里薩市的另2家醫院也已展開緊急支援。希臘交通部秘書長也赴事故現場，衛生部長則是前往事故地點最近的大城市拉里薩，民防部長坐鎮行動指揮中心。原先希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）預定要前往塞薩洛尼基，也因為事故的關係將行程延後。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲目前救難人員正在搜救當中。（圖／美聯社／達志影像）

影／烈焰沖天！美國傳火車出軌意外　緊急疏散居民

不再是「蘋友」？蘋果供應商爭相撤出中國　這2國成首選

花錢又費心！7成民眾曾追星疲憊　喜歡「這類型」最累人

不穿褲子就能贏？風樂奏斗「脫褲」打遊戲　隨即奪下冠軍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀