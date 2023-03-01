核二除役台灣缺電憂慮再起 經長：再生能源皆可實踐調度
核二廠2號機將在3月14日停機除役，台灣缺電憂慮再起，經濟部長王美花今（1）日出席立法院經濟委員會會中受訪指出，水利調度會於夜間進行，發電上無論是慣常水力，抑或是日月潭抽蓄，皆可實踐調度，去年發電量達3.5%，比核二廠2號機組還多，白天則會有太陽電與離岸風電調度，「台灣供電沒有問題。」至於南部水情嚴重告急，今日傍晚會第一次召開中央應變中心會議，進行更細緻的盤點，以及節約用水的對策。
記者鄭妤安／台北報導
近期議員李柏毅表示，核二廠2號機佔全台發電3%，而水力發電僅佔1.2%，就算不缺水發好發滿，也補不了2號機3%的發電量。面對核二廠2號機除役，引發台灣缺電憂慮再起，王美花表示，現在增加很多再生能源，因此在電力調度方面跟以前不太一樣，水利發電上無論是慣常水力，抑或是日月潭抽蓄，其實都是可以實踐調度，去年水力發電量達3.5%，比核二廠2號機組還多，水利調度會於夜間進行，白天則會有太陽電與離岸風電調度。
她接續說道，現在太陽光電有時甚至會達到6GW，離岸風電的部分從去（2022）年第4季開始表現良好，目前也在增加當中，這些調度方式與傳統大型機組不太一樣，未來再生能源是新型態的調度模式，「所以核二廠2號機除役，台灣供電沒有問題。」
最近中南部水情嚴重告急，氣象局也預告近日要下雨的難度提升，對此，王美花表示，水利調度將集中在中部，包含德基水庫以及日月潭抽蓄水利，現在水庫的存量甚至比過往更多，因此這部分不受南部水情影響，不過，針對旱災，今日傍晚會第一次召開中央應變中心會議，進行更細緻的盤點，以及節約用水的對策。