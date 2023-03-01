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政府修《全動法》惹議　盧秀燕：平時戰時都不該箝制媒體

▲盧秀燕認為，《全動法》修正過程應該慎重。（圖／台中市政府提供，2023.03.01）
▲盧秀燕認為，《全動法》修正過程應該慎重。（圖／台中市政府提供，2023.03.01）

記者顏幸如／台中報導

國防部公告《全動法》修正草案，可針對媒體進行管制，引起外界撻伐。台中市長盧秀燕表示，《全動法》修正有時代必要性，但過程應減少疑慮而不是製造疑慮，關於箝制媒體言論與未成年者參與，這兩者都要慎重。

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國防部日前公告《全民防衛動員準備法》修正草案將更名為《全民防衛動員法》，並可針對媒體進行管制，引起外界批評是迫害言論自由，國民黨今（1）日召開記者會，抨擊民進黨強推《全動法》，給政府管制媒體的權力，無疑是嚴重迫害言論自由。

台中市長盧秀燕今日上午受訪時表示，這段時間有不少家長和民意向她反映，身為地方市長與家長，她認同《全動法》修正有時代必要性，但過程應該減少疑慮而不是製造疑慮。

▲盧秀指出《全動法》修正過程，有箝制媒體言論、未成年者參與兩項疑慮。（圖／台中市政府提供，2023.03.01）
▲盧秀指出《全動法》修正過程，有箝制媒體言論、未成年者參與兩項疑慮。（圖／台中市政府提供，2023.03.01）
關於《全動法》修法被批評有箝制媒體之嫌，盧秀燕認為，民眾透過媒體了解國家現況，不管平時或戰時，都不該箝制媒體，但《全動法》的修法方向，是平時尊重媒體、戰時要管制，這並不是好的方向。她強調戰時更需要媒體報導，大家可以透過媒體了解真相。

另外，盧秀燕指出，修法方向好像要讓未成年者也能參與，她認為未成年者不管參與什麼工作、扮演什麼角色都會產生疑慮，《全動法》的修正應該讓國人更安心，而不是引起疑慮與紛爭。

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