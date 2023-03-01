Google首頁致敬美麗少年陳俊志！絕美彩虹挺「愛最大」
Google首頁的Doodle經常會跟隨著節日或是緬懷世界各地的知名藝術家、先驅與科學家等等而有改變，今(1)日Goolge首頁向已故台灣男同志紀錄片導演及作家陳俊志致敬，以他手持攝影機為圖，耳朵上插了一朵彩色的花朵，正如他在紀錄片裡的形象，大方展現自己，並用彩虹的顏色寫出google。
記者周淑萍/綜合報導
陳俊志是台灣男同志紀錄片導演、作家以及性別人權運動者重要的推動者，作品長期關注弱勢議題，尤以同志生命故事為主要關懷，透過鏡頭刻畫無法出櫃的同志朋友，為台灣重要的同志導演之一，2018年12月10日因心因性休克逝世家中，享年 51歲
在1999年的3/1，陳俊志導演的電影《美麗少年》成為台灣首部在電影院放映的LGBTQ主題紀錄片，《美麗少年》是一部描述三位酷兒少年的故事。有人成天混在228和平公園、有人在電視台為扮裝皇后比賽做準備、有人準備出國深造圓夢。當年，這部影片上了院線，且勢如破竹賣出台灣紀錄片最高票房，深深影響了那一代同志的身份認同與驕傲出櫃，讓《美麗少年》成為經典之作。
陳俊志導演的「同志三部曲」包含了《美麗少年》為首部曲，第二部為2003年發表的《幸福備忘錄》、第三部則是2005年發表的《無偶之家，往事之城》，同時也出寫出《台北爸爸、紐約媽媽》一書，整理關於他和家族的紀錄。