爆兩度求婚謝欣穎被打槍？王柏傑一句話洩無奈心聲

王淨和曹佑寧戀情打得火熱，舊愛王柏傑和謝欣穎也相當甜蜜，從影集《華燈初上》結識後，已經交往2年，傳出有意結婚，男方還被爆兩度公開求婚，但都被女友打槍，不過兩人感情沒變，私下被拍到上演溫馨接送情，關係依舊很好。王柏傑則對兩度求婚之事感到莞爾一笑，在IG發文「怎麼一早起床又求婚遭拒了，還是看電影比較實在喲！」大方否認緋聞，順便為新電影《疫起》宣傳。
記者江芷稜/綜合報導
王柏傑和謝欣穎2021年大方認愛，在IG曬出擁抱照，楊祐寧虧兩人公費談戀愛，連《華燈》製作人林心如都笑稱「我們這部戲是紅娘」，打趣要王柏傑「戲裡讓人家在床底下哭，戲外不要就好了」，相當看好這對螢幕情侶檔。不過，去年被爆出送婚戒求婚，王柏傑連說了3個「沒有」否認，以「我們還沒有到要……（論及婚嫁）的關係」，表示現在穩定滿好的，不一定要結婚，「目前沒有計畫，順其自然」。
《鏡週刊》則報導，王柏傑私下兩度求婚，但由於謝欣穎跟前男友曾有悔婚歷史，對婚姻相當慎重，沒有輕易答應，今年初雙方還因為IG取消關注對方，謝欣穎大罵王柏傑王八蛋，引發分手傳聞，但事後他們隨即轉發合照，強調「我們超好的」否認分手，對於兩度求婚的消息，經紀人也以藝人私領域沒有多做回應。