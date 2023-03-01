Toyz飲料店太夯！「橙芝汗」1hr賣光 試營運首日排爆了
S2英雄聯盟世界冠軍中路、知名實況主Toyz（劉偉健）認為市面多數飲料店價格太昂貴，因此自創手搖飲料品牌「拾汣茶屋」，並於今（1）日在內湖西湖捷運站旁展開試營運，日前在2/27先舉辦壓力測試，讓每人免費喝一杯，雖然今日排隊人潮不比2/27誇張，但早上10點一開業仍吸引超多民眾朝聖，店內限量100杯的招牌「橙芝汗」更是在1小時內就宣布售完，就算是開工日也不減粉絲們對Toyz的喜愛。
記者張志浩/綜合報導
Toyz飲料店「拾汣茶屋」今早上午10時展開試營運，雖然適逢228連假過後的開工日，但民眾仍不減熱情準時開排。早上10點半就來排隊的女顧客Jolene向《NOWnews今日新聞》記者提及，自己花了約30分鐘排隊，點餐時間為11點14分，飲料到手的時間為11點50分，點的飲料為「珍珠鮮奶茶」和「綿綿奶蓋烏龍」。
而記者進一步詢問怎麼不點Toyz飲料店的招牌，一杯89元的「橙芝汗」，Jolene無奈說道：「賣完了啊，我10點半排隊，11點多點餐就說賣完了，應該是限量100杯」。此外，今日雖然排隊人潮不像2/27，但顧客等待時間仍稍長，推測試營運第一天許多民眾單次購買杯數較多，且目前店內僅有3名人力，又碰上午餐高峰期所致。
Toyz飲料店近日掀起風潮，過去與館長（陳之漢）的話題持續延燒，「拾汣茶屋」目前看起來後勢看漲，更多台北其他地區和縣市的粉絲也期待分店開幕，對此今早Toyz也在與粉絲的Discord透露：「目前身邊的朋友們認購了10家左右，要加盟都要排隊了，3個月內會有20家。」