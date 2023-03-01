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態度轉彎！墨西哥點頭答應　特斯拉將建超級工廠

▲特斯拉將在墨西哥建超級工廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉將在墨西哥建超級工廠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）先前傳出將於墨西哥新萊昂州設廠，卻遭到墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）公開拒絕。不過才過一個禮拜的時間，外媒報導指出，羅培茲歐布拉多與特斯拉執行長馬斯克通話後，態度大轉變亮綠燈放行。特斯拉在墨西哥的投資已經基本敲定，官方指出，建廠合約至少50億美元（約台幣1533億元）。

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綜合外媒報導，歐布拉多在週一與馬斯克通話後，便宣布特斯拉即將到墨西哥設廠的消息。歐布拉多表示，「整個特斯拉公司」都要來到墨西哥興建「非常大」的電動車組裝廠，也提到電池相關的潛在投資仍蓄勢待發。但歐布拉多並未提到這座工廠所生產的車型。

一名墨西哥官員指出，新廠將會是特斯拉在墨西哥的超級工廠（Gigafactory），有望生產電動卡車Semi、電動跑車Roadster，可能還有其他車款。另外則有官員表示，該超級工廠可以生產一種SUV車型。Model Y目前是特斯拉最熱銷的SUV車款。

歐布拉多在上月24日曾對特斯拉在新萊昂州設廠抱持反對意見，指出當地水資源短缺，若仍缺水就不可能給特斯拉投資設廠，但在一個禮拜內，態度反轉並宣布歡迎特斯拉來設廠。歐布拉多表示，與馬斯克達成協議後，這將會帶來可觀的投資和大量的就業機會，與此同時馬斯克也瞭解墨西哥的擔憂，並承諾會著手處理水資源短缺，包括回收特斯拉組裝過程中產生的廢水。

墨西哥副外交部長戴爾加多（Martha Delgado）指出，特斯拉這項投資規模估計為50億美元，特斯拉超級工廠在墨西哥一年將生產約100萬輛電動車供內需及外銷。

墨西哥政府表示，特斯拉將於1日公布超級工廠的更多細節。馬斯克將於1日舉辦「投資人日」，期間他將概述他的「Master Plan」計畫第三階段。針對上述報導，特斯拉並未回應置評請求。

新萊昂州位於墨西哥東北部，與特斯拉總部所在地德州接壤，馬斯克曾在去年10月赴當地討論設廠可能性。目前烏特斯拉在新萊昂州的美墨邊境擁有獨家海關通道，可加快與當地零件供應商的貿易往來。

目前特斯拉在美國德州、德國柏林與中國上海等地設有大型工廠，若在墨西哥的投資計畫順利進行，將會是特斯拉在美國邊境以南的第一座工廠。

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