Gogoro 6車款降價！最高省7180元 89K新車桃園人44K入手
Gogoro睿能繼Premium車型「升級降價」後，今(3/1)再宣布旗下VIVA XL、Delight車系共6車款降價，其中以原價近9萬元、全新Gogoro Delight Basic降幅最大達7180元，若再搭配汰舊換新福利最好的桃園市最高3萬8680補助，現主時只要4萬4120元即可入手。
生活消費中心/綜合報導
農曆新年後Gogoro先針對VIVA MIX共3車型分別調降2000元至3000元，緊接著在2月中旬推出的Premium車型，在配備有感升級之下價格仍降2180元，而這次更是將範圍與幅度進一步擴大，VIVA XL車系的4車型降價2000元到3180元，而Delight車系2車款更是狂降6180元與7180元，降幅十分有感。
宣布降價的同時，Gogoro也為廣受女性好評的Delight車型也推出「本色黑」車型，新車價9萬3800元，除了有個性化套件與標配TCS外，更增加客製化刻字體驗，前200名車主可免費享受。
▲前200名入手全新Gogoro Delight本色黑車主獨享車身客製化刻字服務。（圖／Gogoro提供）
不只有多款熱銷車款售價調降，Gogoro 與 zingala 銀角零卡合作祭出多項購車豪禮：即日起至今年 7/31，於全台門市購買 Gogoro 全車系車款享有 36 期 0 利率優惠方案，還能月月抽亞洲各國機票、iPhone 14 Pro、5000 點 Gogoro Smart Points，更有機會獲得 Tesla Model Y 及 Apple 產品大禮包。
購電動車車搭配政府汰舊換新補助方案，現在入手最高可享2萬9300元（以新北市汰舊換新購電動機車補助，再加上中央政府補助款之金額）電動機車補助。若是桃園市民符合設籍一年以上，18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市之 6 歲（含）以下幼兒條件者，加碼再享原車價 95 折優惠；兩項條件都符合者，補助最高可達 3萬8680元。（編輯：徐銘穗）