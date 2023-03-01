南部降雨量創30年新低 陳其邁：水情吃緊請大家共體時艱
去年以來南部降雨量不到歷史平均的4成，為30年來新低，高屏溪川流量持續下降，高市府今（1）日與中央同時成立旱災災害應變中心，超前部署積極與中央協調調度水源，高雄市長陳其邁說，根據氣象資料，高雄大概要5月才會再下雨，這段時間大家必須共體時艱，節約用水，以因應可能的持續旱象。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，高雄市用水平均每天大概是140到150萬噸，備援的伏流水有70到80萬噸之外，並在前年就超前部署了62口的抗旱水井，總共一天可以供給13.6萬噸；而在今年到2月底總共新挖掘11口井，到今年的4月也預計在加挖39口井，總共會達到50口井，出水量可以提供每天13.2萬噸的水，希望說能夠利用南部豐沛的包括湖流水、地下水等等，這些比較屬於備援用水的水量，來滿足高雄民生跟工業的用水。
陳其邁強調，截至目前為止，雖然高雄的水情是維持綠燈，但台南市已經是黃燈，接下來可能就會進到所謂的減量供水，希望能夠盡量在不影響民生、工業用水的情況之下，來度過可以說是30年以來，水情最嚴峻的一次挑戰。
陳其邁說，市府另外一方面也在加緊儲備，趁現在水資源還算比較充裕的情況之下，高雄幾個蓄水的，包括鳳山水庫、澄清湖、阿公店水庫，都希望趕快利用這段時間，加緊備滿水源；像以澄清湖為例，現在大概是87%到90%的滿水位；鳳山水庫希望能夠維持到50%、阿公店水庫這幾天也在跟農田水利署協商之後，希望能夠加緊來儲水，把這些備用水源儲滿，尤其高雄大概要5月才會再下雨，這段時間大家必須共體時艱。