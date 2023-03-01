晶華插旗大阪全新開幕！住房定價1次看 3月限量2人43折
台灣老牌晶華酒店集團旗下飯店捷絲旅，首度跨海插旗「大阪心齋橋館」今（1）日正式開幕！今開幕酒會中，晶華董事長潘思亮歡迎台灣遊客去大阪可到熟悉的台灣飯店品牌下榻，一嚐「台日雙饗」茶葉蛋、貢丸湯等台灣家鄉味，一解鄉愁。此外，捷絲旅大阪心齋橋館今也公布住房定價，平均房價定在台幣3000元左右，另外適逢3月日本櫻花季，飯店特別限量推出「大阪賞櫻趣」住房專案，兩人同行每人每晚回饋價約台幣1300元（日幣5,600元起），相當於43折，每週日至三還可享延遲退房到12點。以下快來一起開箱「在日本的台灣飯店」吧！
記者汪睿琦/綜合報導
今捷絲旅大阪心齋橋館在全新飯店前舉辦開幕酒會，邀請到飯店業主MINATO CREATE CO., LTD. 地產開發公司社長木下仁湊、室內設計團隊iGOCOCHi Management Co., Ltd.代表董事馬渡伸之等人，與晶華董事長潘思亮一同剪綵，象徵台日緊密合作，開啟觀光橋梁。
民眾最為好奇的住房定價部分，晶華酒店集團公布「平均房價則鎖定在新台幣3000元」，另近日適逢3月日本櫻花季綻放，捷絲旅特別限量推出「大阪賞櫻趣」住房專案，兩人同行每人每晚回饋價台幣1300元起，專案中，飯店還應景加碼贈櫻花入浴劑和足貼供房客享用；3/1～3/10期間入住的旅客，再加贈日清泡麵宵夜一份，週日到週三退房的旅客延遲退房到12點。
事實上，捷絲旅大阪心齋橋館坐落於四座捷運站交會處，其所在位置距離知名大阪心齋橋步行僅需5分鐘的時間，對自由行旅客規劃行程來說相當友善。飯店內總房間數為100間，平均大小為12到16平方公尺。
捷絲旅一樓餐飲區擁有50個座位，其中擁有多功能性的Just Café早上6點半到10點供應自助早餐。其中針對台灣旅客來說，最親民的設計應是「台日雙饗」美食區，房客除了可以品嚐到大阪串炸、烏龍麵、高湯厚蛋捲等知名大阪美食，茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣在地小吃也通通吃得到，台灣旅客旅日時不妨去吃吃看，一解鄉愁囉！
沒太多預算出國的朋友們也別擔心，位於台灣台中的麗寶樂園內麗寶福容大飯店，今（1）日宣布暖心加碼買一晚送一晚住房特惠！凡於3/1至3/31下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房一晚（含雙人早餐），業者透露再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券1張，等於三天兩夜下來，1人住五星飯店花不到2000元，實在有夠殺！