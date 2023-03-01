預售屋換約限制不溯及既往惹議 林右昌：成交量已減35%
全民關注房價高漲議題，立法院日前三讀通過《平均地權條例》修正案阻炒房，但內政部日前說明預售屋換約限制不溯及既往，引起外界質疑打假球聲浪。對此，內政部長林右昌今（1）日於立法院備詢時，談到《平均地權條例》修法前後成效。他表示，預售屋自前年12月至去年底，市場成交量已大幅減少了35%。
記者翁子竣／台北報導
立法院今年1月，三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，針對炒房行為祭出5大重拳防治，明定任何人不得散播不實訊息，影響不動產價格，若違反者若最高可處3年徒刑，或併科罰金5000萬。
立法院內政委員會今審查《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》修正草案。針對《平均地權條例》修正案通過，但立法前預售屋仍可進行轉售，民眾黨立委陳琬惠質詢表示，內政部次長花敬群代理部長期間，宣布新法不溯及既往。他質疑，難道服務對象是炒房投資客？
林右昌答詢說，《平均地權條例》最重要是要打擊投機客，把房子當成股票炒作的人，投機的定義為短進短出，完全不是自住，也非長期持有的投資。他提到，2021年12月預售屋成交戶數為1萬2342戶，去年行政院通過相關修法版本送立法院審議，成交戶數已大幅降至7431戶，到去年底立院內政委員會審查時，已降到剩下4414戶，預售屋市場成交量大幅減少35%。