藍質疑鄭文燦當市長出訪大撒幣卻沒報告 鄭辦駁斥：造謠
國民黨今（1）日開記者會，點名行政院副院長鄭文燦過去擔任桃園市長時出國考察大撒幣，不僅沒有公開上網招標，返國後也沒有報告，對比民進黨指責南投縣立委候選人林明溱時任縣長出國考察，根本是嚴重雙標。對此鄭文燦辦公室說明，遭控未公開出國報告純屬造謠，強調訪問團採購方式符合出國要點及採購規定辦理，且不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨指控，鄭文燦辦公室說明，鄭在擔任桃園市長任內，出國報告都可在桃園市政府網站上查得。國民黨指控未公開出國報告純屬造謠。可在桃園市府網站搜尋「荷法英交流之旅」、「美西政經之旅」。
此外，鄭辦說，訪問團採購方式，都必須符合出國要點及採購規定辦理。國外出訪的政治拜會、商務參訪及會見僑胞等行程，均由市政府各權責單位負責接洽安排，由桃園市秘書處負責整合，從未透過旅行社代為規劃。
辦公室指出，鄭於市長任內國外出訪案，循效益原則，均依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標，過去2任縣長，國外出訪案也曾採取相同或是類似方式辦理。
最後辦公室表示，鄭文燦擔任市長任內率團出訪，不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標，經費使用係因為團員人數、天數及國家有所不同，其任內與18座國外城市締結友好城市，大幅提升桃園市的國際能見度，為台灣建立外交成果。