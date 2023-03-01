台中美女議員悄升格人妻！張家銨羞認愛：新婚感覺像初戀
問政犀利的台中市美女議員張家銨，年前低調結婚了！另一半是九天民俗技藝團的副團長李光正，僅登記但沒宴客，喜訊卻從雲林洩漏出來！原來兩人日前到有「糖都」之稱的虎尾糖廠參觀、拜訪雲林藝文界好友，多張「賢伉儷」男帥女美的照片被貼上藝文團體粉絲團。張家銨今（1）日大方認了人妻新身份，表示新婚的感覺像初戀。
記者顏幸如／台中報導
張家銨4年前首度當選台中市議員，長相甜美卻問政犀利的她頗受矚目，一年多前中二立委補選時，成為被熱烈討論的民進黨內人選之一。本屆九合一選舉，外界看好她連任，卻被不明人士在各社群爆料她已有17歲兒子，張家銨當時在臉書發文，指從未想隱瞞過去的生命歷程，但也不想再提起，因為兒子未成年，希望大家給孩子單純的成長空間。她同時強調因這段往事，讓自己從被迫害者變成保護者、幫助更多婦女，此文獲得許多選民支持。
日前傳出張家銨悄悄結婚的消息，原來是另一半李光正，上月19日帶她到雲林拜訪藝文界朋友，兩人走訪全國唯一還在製糖的虎尾糖廠、太日樂集，還在虎尾街上的雲林記憶cool換上漂亮的和服拍照，各粉絲團當然不會放過讓型男美女亮相的好機會，太日樂集標註「九天民俗技藝團副團長李光正先生賢伉儷來訪」，更洩漏了張家銨的人妻新身份。
張家銨今受訪時透露，與先生認識5、6年，後來愛情萌芽決定互許終身，選後低調進行並沒宴客，但也沒刻意隱瞞，少數親友知道此事。因為兩人都忙，也沒有蜜月的計劃。她感謝大家關心，但不想讓外界將政治工作和藝術表演做過多的牽扯，對於私領域部分，希望大家給她空間，將焦點擺在她問政及選民服務上。