趙少康輔選林明溱 批民進黨無能解決國內缺蛋、缺藥問題
南投立委補選選情激烈，中廣董事長趙少康今（1）日為國民黨候選人林明溱助選時說，國內缺水、缺蛋、缺藥，民進黨無能解決問題，卻動用全黨力量打林明溱，如果讓民進黨得逞，民進黨將更肆無忌憚，只要會抹黑抹紅，選舉就一定會贏，那誰還可以為民眾做事？
記者余祥／綜合報導
趙少康說，林明溱不是和對手、民進黨候選人蔡培慧競選，而是和總統蔡英文、副總統賴清德以及民進黨政府對抗，這是非常不公平選舉。民進黨除了正副總統、行政院正副院長、農委會主委都為蔡培慧輔選，甚至法務部長都來南投「坐鎮」嚇人，林明溱一個人對全黨，這是「小蝦米對大鯨魚」。
趙少康說，現在國內缺藥、缺蛋、缺水、缺電問題嚴重，照理政府官員應該好好解決這些問題，但顯然民生和國事不是民進黨關心的重點，選舉贏才重要。
趙少康批，對民進黨來說，在立法院多一席少一席並沒有差別，因為都是投票、表決部隊，有沒有投給蔡培慧，都是一樣的；但國民黨多一席立委，就多了一席抗爭的力量、制衡政府的力量。這次補選是2024總統大選前哨戰，又是民進黨主席賴清德上任後第一戰，民進黨很怕輸了，所以對林明溱又抹紅又抹黑，但選民要想清楚，如果讓民進黨在南投選贏，民進黨將更肆無忌憚、更是「靠勢」，更覺得不管怎麼做，只要會抹黑抹紅，選舉就一定會贏，若想要反制民進黨抹黑、抹紅，大家就要投給林明溱。