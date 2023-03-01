藍質疑鄭文燦市長任內撒幣出訪 鄭運鵬：應先檢討林明溱
國民黨今（1）日舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，出訪歐美但卻連報告都看不到等事。對此，鄭文燦辦公室發新聞稿駁斥，去年參選桃園市長的民進黨立委鄭運鵬受訪時也表示，鄭文燦的資料報告都是公開的，且成果豐碩，反倒是國民黨南投立委補選候選人林明溱在擔任縣長任內，縣府不到一個月就去中國一兩趟，南投的預算被如此糟蹋，國民黨應拿出林明溱的成績比較。
記者黃宣尹／台北報導
南投立委補選將於3月4日投票，林明溱代表國民黨參選，惟其過去擔任縣長時，縣府團隊頻繁訪中受到質疑與檢驗；對此，國民黨今日則舉行記者會，批鄭文燦在桃園市長任內出訪事宜，鄭文燦辦公室隨即駁斥，並表示，遭控未公開出國報告純屬造謠，訪問團採購方式符合出國要點及採購規定辦理，且不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。
鄭運鵬今日於民進黨中常會前受訪表示，林明溱擔任縣長時，不是出國而已，是在短時間內大量自己帶團去中國，對於城市往來、南投縣府預算都是很離譜的狀況。
鄭運鵬表示，國民黨病急亂投醫，拿鄭文燦在桃園任內出國狀況比較，但鄭文燦在桃園市長任內出訪的資料、報告都公開，也都帶記者、議員出訪，這都是公開資訊，跟林明溱狀況差別很大。
鄭運鵬說，林明溱這麼離譜，南投縣的預算就被這樣糟蹋掉，希望國民黨好好拿出林明溱的成績跟鄭文燦比較一下。