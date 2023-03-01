「丁字褲一字馬」挨轟干擾罰球！LuxyGirls：球隊沒在管
日前夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員因在球場露底褲、拍屁股，干擾林書豪罰球引起外界熱議，而26日在SBL比賽中，在台啤球員蘇柏彰要罰球時，又出現LuxyGirls啦啦隊員穿粉色丁字褲在場邊做出「一字馬」動作，再度掀起爭議，而LuxyGirls也在IG限動開玩笑回應：「勸你們少管閒事！」
娛樂中心/綜合報導
26日SBL比賽，彰化柏力力及台灣啤酒兩支隊伍對戰，而LuxyGirls兩位啦啦隊員在台啤球員蘇柏彰要罰球時，露出粉色丁字褲，並背對球員做出「一字馬」動作，臀部還不斷上下狂搖，將好身材秀得淋漓盡致，最後蘇柏彰罰球沒進，不僅主播當下驚喊「現在連一字馬劈腿都來了」，事後也出現不少網友批評：「阿娘喂！這個誰都會被干擾吧！」
而LuxyGirls昨（28）日在IG上PO出一系列限動回覆此事件，直言「球隊真的沒在管的！」甚至指出其中一位在球場上背對球員做出一字馬的啦啦隊員就是球隊經理本人，對風波一笑置之回應「勸你們少管閒事！」
「看完笑話了沒？大家晚安」，LuxyGirls隨後曬出和球員蘇柏彰老婆對話截圖，只見對方幽默說道，「他那天說他眼睛一直瞄，王X蛋」，LuxyGirls就表示，「哈哈哈哈啊哈，球員老婆都不介意了，你們真的是不要吵喔」，最後更大讚蘇柏彰老婆好美，貌似絲毫不受外界言語影響。（編輯：賴禹妡）