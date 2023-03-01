缺藥潮延燒！國民黨團籲陳建仁接手　政院當國安危機處理

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曾銘宗指出，像是肌肉鬆弛劑在2021年3月8日就通報缺藥，複方抗生素、退燒止痛錠在2022年6月6日通報缺藥，降血壓藥品在2022年8月25日通報缺藥、降血脂藥品在2022年8月26日通報缺藥，缺藥缺這麼久，蔡政府到底在幹嗎？蔡政府缺水、缺電、缺蛋，還莫名其妙缺藥，蔡政府除了會選舉，也關心一下國人身體健康吧？
曾銘宗說，國民黨團卑微要求蔡政府，目前國內缺蛋、缺水，也缺藥，民眾在問政府怎麼了？失能！失靈！請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。
書記長謝衣鳯表示，近期基層藥局、診所大缺阿蒙西林、乙醯胺酚、氧化鎂、布洛芬，經過醫師公會全聯會盤點後發現，台灣現在竟有131種藥缺貨，這有可能會讓小病變嚴重。
謝衣鳯強調，現在社區藥局為了解決缺藥問題，還成立了「互助會」，用以藥換藥的方式來找藥。他直言，這是嚴重的國安問題，這會不會讓健保負擔更加沉重？長期以來健保總額制度不斷壓低藥價，一但國際藥廠面臨全球缺貨現象，絕對不會優先進口台灣。健保署稱要解決不合理的藥價差時，是否也解決不符成本的藥價問題？是否考量到國人需求？
謝衣鳯也指出，2月11日薛瑞元緊急召開缺藥研討會議，決議勸說藥商增加產能，如果無法增加產能，則加強醫院、診所到藥局的分配量，解決缺藥問題，衛福部提出這樣的會議結論，有開跟沒開不是一樣嗎？衛福部如何協助國內藥廠取得原料，大量生產藥品？完全沒有。衛福部不該跨部會、產業、藥界一同召開會議，協調解決問題？謝衣鳯痛斥，衛福部開完會之後呢？什麼事也沒做，這樣的會，不開也罷。
針對衛福部將在4月1日調漲健保部分負擔至1.2億元，預計將影響117萬人。謝衣鳯請問陳建仁、衛福部，在疫後特別預算當中，要撥補健保200億元，為何還要調漲部分負擔？增加偏遠地區就醫的貧窮障礙？衛福部應先解決缺藥問題，不要成天想從民眾口袋裡掏錢。
立委賴士葆表示，台灣缺藥已經長達3年，有某藥師感謝上帝，能夠用腎臟病的藥換到70顆胃藥，這是在台灣真實發生的事情，曾幾何時，台灣怎麼變成這樣？台灣不是很富裕、發達的國家嗎？負責管理全國藥品行政部門的吳秀梅，在2019年3月29日就曾召開「藥品短缺通報評估作業暨後續處理機制」專家會議，結果只是以會養會、以會拖會，會後決議都沒有執行。
「台灣缺藥問題，就是管理的問題。」賴士葆指出，衛福部不斷以原物料上漲、烏俄戰爭等問題自圓其說，但全世界都受到影響，唯獨台灣發生缺藥問題。美國FDA在1999年就成立了「缺藥監測中心」，規定任何藥物低於6個月存量，就必須展開監控，並採取因應措施。
賴士葆指出，台灣藥界、醫界早就呼籲政府該這麼做，基層藥局、診所缺藥問題嚴重，好不容易也成立了「缺藥監測中心」，卻又發生藥品原物料進口卡在海關等問題，換言之，台灣「藥品監測中心」的層級，必須提升到行政院成立專案小組處理。
賴士葆也建議陳建仁，健保署預計將大砍健保藥品預算81億元，請所謂溫暖堅韌內閣，先從關懷人道做起，盡速將缺藥問題解決，並接手管理缺藥的問題；若薛瑞元、吳秀梅做不好，就要當機立斷換掉！
國民黨立委楊瓊瓔指出，2016年蔡英文在藥師全聯會大會告訴藥師們，要讓人民有藥可用，2018年換成社會有藥可用，結果仍舊是缺藥。蔡政府缺蛋問題沒有解決，缺藥問題更嚴重，其中氧化鎂每年健保開出2.5億顆，健保給付4千多萬元，等於一顆氧化鎂0.16元。
楊瓊瓔說，氧化鎂主治胃食道逆流、便秘，是慢性處方籤常見用藥，病人每天都要使用到的用藥，政府知道嗎？此外，第一線常用的抗生素阿蒙西林、乙醯胺酚止痛藥都缺很大，這讓第一線醫療體性崩壞風險加大，他要問問蔡政府，難道都聽不到嗎？
楊瓊瓔要求政府必須以國安層級，來解決缺藥問題，這個這政府不知道出了什麼問題，連藥物都要社區診所回到原始的「以藥易藥」年代，「缺藥監測中心」必須提高到行政院層級，立即盤點131項缺藥類別，立即補足，加強監控機制，讓人民真正的有藥可用。
台灣藥品行銷暨管理學會發言人沈采穎藥師感慨說，蔡英文曾說讓社會有藥可用，民眾會用藥，這當然也是藥師的職責。在疫情期間，衛福部借重社區藥局發口罩、快篩，擔負第一線公衛使命，但是對缺藥嚴重的問題，衛福部似乎無動於衷。
沈采穎質疑政府，根據「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」第15條規定，指示藥是不予有地板價，但健保署長石崇良卻公開稱要將指示藥設定地板價，以此來解決缺藥問題。沈采穎表示，在美國每用1元美元在指示用藥上，可為健保省下6至7元美金，一年可省下102億元美元。
沈采穎建議政府，解決缺藥問題，請依法行政，指示藥不應給付，取消日劑藥費，實支實付。缺藥中心必須結合相關專業團體、病友團體、製藥業者，共同會商解決缺藥問題。此外，行政院永續發展委員會四位副執行長當中，有一位是由衛福部長擔任，不知道從過去到現在的衛福部長，有沒有告訴行政院長缺藥缺很大的問題？還是讓社區藥局默默承受？