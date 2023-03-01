Gogoro史上最大規模降價原因出爐 再推首款全黑Delight
3月一開始，Gogoro於今(1)祭出降價消息，根據內部人員表示，這波降價主要是因應疫後全球供應鏈逐步平穩，在年前先有兩波的降價後，3/1一口氣有6款車型調降，為史上最大規模降價，涵蓋 Gogoro Delight 與 Gogoro VIVA XL 全車系，降幅最高達 7,180元。至於近期剛買車的車主，Gogoro這波降價是否有回溯期？針對此問題，官方回應《NOWnews今日新聞》表示，有可能業務方面會有相關的配套措施，像是採用配件金的方式，但目前相關細節和回溯期的時間點都還需要再討論。除了降價的大新聞之外，今也推出Gogoro首輛純黑車款Gogoro Delight 「本色黑」，將所有配件改為黑色，更具有風格。
記者周淑萍/綜合報導
根據Gogoro的統計，去年(2022)7月專為女性量身打造的全新車款Gogoro Delight上市以來就吸引大量的女性車主，目前有75%都為女性所擁有，高居 Gogoro 全車系之冠。看重都會率性女騎士的需求，推出首輛純黑車款全新 Gogoro Delight 「本色黑」，除了標配 TCS 循跡防滑系統，配件更全面升級黑化，提供亮黑後照鏡、燻黑尾燈與方向燈、鋁合金輪圈、後扶手及飛旋踏板等本色黑套件。
此外，Gogoro 首度將「客製化刻字體驗」融入車身設計，前 200 名入手全新 Gogoro Delight 本色黑的車主即可免費享受，字體也是使用 Gogoro 特別開發的專屬字型，於訂車時隨心混搭英文字母、數字或符號刻到車上。消費者也能夠隨時在 Gogoro 官網試玩客製化刻字。
迎接全新 Gogoro Delight 本色黑上市，即日起前往 Gogoro 全台門市賞車並使用「Dare to Delight」 濾鏡拍照，設定公開上傳至個人 FB、IG 或 IG Story 分享並標註 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #TheNewBlack #新黑名單，就送限量「The New Black 個性語錄貼紙組」。3/31 前至 Gogoro 全台門市試騎任一車款，即贈限量「AVEDA 明星頭皮養護組」。前 200 名全新 Gogoro Delight 本色黑車主除了獨享車身客製化刻字服務之外，再贈獨家「Gogoro x AVEDA 沙龍級旅行組」，內含「MY BLACK 化妝包」與「AVEDA 木梳客製化體驗券」與其他 AVEDA 明星產品。3/9 起持「MY BLACK 化妝包 」至指定 Gogoro 活動門市，還能加碼燙印專屬姓名。
不只有多款熱銷車款售價調降，Gogoro 與 zingala 銀角零卡合作祭出多項購車豪禮：即日起至今年 7/31，於全台門市購買 Gogoro 全車系車款享有 36 期 0 利率優惠方案，還能月月抽亞洲各國機票、iPhone 14 Pro、5000 點 Gogoro Smart Points，也有機會獲得 Tesla Model Y 及 Apple 產品大禮包。