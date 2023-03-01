《全動法》修法　朱立倫批應強化國防、而非造成全民恐慌

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朱立倫也表示，新增條文中對於16歲以上不分男女學生們要動員造冊，國民黨長期堅持雙D戰略，希望強化國防，同時對話交流，就是希望避戰、和平，即便強化國防，也是要改革目前軍事訓練以及改善後備軍人的戰力，並不是把未成年學生都動員造冊，讓不分男女的學生都需要面對戰爭可能的危害，這對所有家長們、子女們是不能接受的，還是應該回到《全民動員法》真正精神，強化國防但不是造成全民危機和大家恐慌。
談及南投立委補選，朱立倫指出，國民黨候選人林明溱為南投縣民辛苦努力，過去不管擔任議員、立委、縣長都是最好的，不僅是五星級縣長，政績滿意度也是最高的。但30年的努力，現在快要敵不過民進黨三個月來的抹黑、造謠、攻擊、負面選舉，甚至連變造錄音帶、錄影帶都出來。「一日一抹黑，一日一攻擊」，動用所有政府加媒體力量，把南投第二選區當作中二選區來打，這是總統蔡英文、民進黨主席賴清德再加上行政院長陳建仁最新戰法，就是從頭抹黑到尾、負面選舉到尾，只有靠這種方式民進黨才有可能勝選，而不是真正為民做事、腳踏實地為民服務。
朱立倫強調，目前選情非常危急，呼籲南投鄉親們相信自己30年的觀察，不要相信民進黨三天、五天、三個月的抹黑造謠攻擊；相信真正台灣民主，而非相信民主奧步。如果這次民主奧步黨能透過這樣的方式成功，相信這是台灣民主的大退步，也是對南投縣民最大污辱。