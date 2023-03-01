市長任內出訪遭藍攻擊 鄭文燦：符合規範、不需政治口水
國民黨今（1）日舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，出訪歐美但卻連報告都看不到等事。對此，鄭文燦辦公室發新聞稿駁斥，鄭文燦也在下午出席民進黨中常會後受訪指出，出國都要符合採購規範，行程都是由市府秘書處負責安排，公務人員處理任何事物都必須符合規範，過去8年桃園外交成果相當不容易，不需政治口水。
記者黃宣尹／台北報導
南投立委補選將於3月4日投票，林明溱代表國民黨參選，惟其過去擔任縣長時，縣府團隊頻繁訪中受到質疑與檢驗；對此，國民黨今日則舉行記者會，批鄭文燦在桃園市長任內出訪事宜，鄭文燦辦公室隨即駁斥，並表示，遭控未公開出國報告純屬造謠，訪問團採購方式符合出國要點及採購規定辦理，且不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。
鄭文燦下午也受訪表示，出國都要符合採購規範，行程都是由市府秘書處負責安排，不管去政府部門、國會部門、民間企業等都是如此。
鄭文燦說，過去桃園市的城市外交做得很少，自己執政8年的時候做很多，增加姊妹市、友好城市將近20個，這是不容易的成果。
鄭文燦也提到，即使經歷3年疫情不能出國，自己仍用線上視訊會議的方式，增加好幾個姊妹縣市，公務人員處理任何事物都必須符合規範，不需政治口水。