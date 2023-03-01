白癡公主葬亡父遭嗆「搞特權」！網怒轟缺德 她高EQ回應
知名YouTuber「白癡公主」頻道累積超過百萬訂閱，以無厘頭的個性圈粉無數，而她近日透露父親已花葬長眠於陽明山，法會和後事都已告一段落，沒想到卻引來酸民批她是「搞特權靠關係」才能將爸爸葬在風水寶地，對此白癡公主今（1）日也發文正面回應：「陽明山的花葬公墓區是臺北市殯葬管理處推廣環保葬的其中一區，因此是不需要任何費用的。」
娛樂中心/綜合報導
「爸爸，到天上不要再頑皮啦！」白癡公主昨日在臉書發文表示，父親為期幾週的法會和後事現已告一段落，按照爸爸生前遺願，將祂花葬長眠於陽明山，白癡公主也感謝親朋好友們來送爸爸最後一程，還有過去拍片曾合作過的禮儀公司「冬瓜行旅（小冬瓜）」，多虧業者、禮儀師和師父師姐的服務，才讓後事順利圓滿結束。
沒想到貼文一出，竟有酸民攻擊白癡公主，是搞特權靠關係才讓爸爸葬在陽明山這種風水寶地，此番言論讓大批網友及粉絲紛紛替白癡公主打抱不平，認為對方拿家人的後事來酸言酸語，非常沒有口德及同理心。
而白癡公主也於今日發文回應，「陽明山的花葬公墓區是臺北市殯葬管理處推廣環保葬的其中一區，因此是不需要任何費用的」，解釋自己並未行使特權、靠關係，她身為傳播科系畢業的影片創作者，能做到的就是就是分享內容，帶來正向的影響力。
白癡公主透露，爸爸也是看過她的頻道影片介紹過此地，才在生前交代要長眠於陽明山，且還指定冬瓜行旅服務。白癡公主也呼籲家屬生前不應忌諱談論後事，才能更減少遺憾，「家人間的氣氛很歡樂，長輩們也對這風景優美的公園花葬方式很感興趣，我們甚至還抱著爸爸的照片在這裡一起另類大合照了」。（編輯：賴禹妡）