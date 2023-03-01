日本外相國會優先缺席G20會議　主辦國印度不解

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讀賣新聞報導，新年度中央政府總預算案已送進參議院，昨天舉行的參議院預算委員會理事座談會上，決定要求林芳正出席總預算案審議。
目前已知參議院3月1日到3日將就總預算案審議進行質詢，前兩天是首相及全體閣員都須出席，3日則是首相、財務大臣及受邀閣員出席。
但除G20外長會議之外，日美澳印的「四方安全對話」（Quad）外長會談配合G20訂於3日在印度舉行，因此若在野黨要求林芳正出席3日備詢，他就有可能無法參加四方安全對話，目前正朝出席的方向調整。
讀賣報導指出，參議院預算委員會做出形同阻止林芳正出席G20外長會議的決定，可能會讓外界質疑日本堅持自由且開放國際秩序的外交決心與準備。
俄羅斯與中國，及在對俄政策方面抱持觀望態度的國家都是G20成員國。如果持續主張法治重要性、呼籲各國合作對抗中俄的日本外務大臣沒有出席G20外長會議，將缺乏說服力。
今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國的日本，被期待能主導對俄制裁及援助烏克蘭的討論。而要對俄國形成大範圍包圍網，和擔任G20輪值主席國的印度緊密合作不可或缺，但這樣的努力卻可能因為日本外長缺席重要會議而被潑冷水。
共同社報導，印度政府相關人士表示，「這將傳遞出日本只重視G7的錯誤信息。對與我國的雙邊關係也有負面影響」。
印度當地媒體評論稱，「（日本）外相因為國內因素缺席，可能會激怒主席國印度」。
先前就有聲音指出，日本國會對於首相和內閣大臣給予過多束縛，導致外交活動推展受到制約。外務省官員稱，「這將是外交上的重大損失」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120301