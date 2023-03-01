批政府修《全民動員法》製造恐懼 藍委質疑：想趁勢擴權
國防部日前公告將修正《全民防衛動員準備法》引發熱議，除增訂戰時政府可管制媒體，並針對16歲以上在學學生，規劃造冊加入災防工作。對此，國民黨立委賴士葆今（1）日質疑，民眾難理解蔡政府為何不積極避戰，卻是積極備戰，並痛批藉著製造戰爭的恐懼，趁勢濫權擴權。
記者翁子竣／台北報導
賴士葆今表示，《全動法》講白了就是《動員戡亂時期臨時條款》加上《數位仲介法》復辟，民進黨在野時期視《動員戡亂時期臨時條款》為毒蛇猛獸，好不容易在1991年廢止，又加上解除戒嚴，台灣成為民主國家；現在應是迫於美國壓力，要求台灣要積極備戰，除了大量購買武器，建軍整軍，役男延長役期，高中職的男女青年也要造冊投入救災民防工作，要全民總動員。
賴士葆直言，將來實施《全動法》，過去黨政軍退出媒體又可以借屍還魂全面掌控媒體，控制的力道較之前更徹底、更嚴厲，必要時政府直接管控掌握媒體，過去檢舉匪諜人人有責，現在要掌控媒體來防止假訊息，過去好不容易爭取的民主自由人權又瞬間歸零，台灣又回到威權時代的老路。
賴士葆指出，16歲以上青年要造冊動員護鄉，讓全民感受草木皆兵的肅殺氛圍。他痛斥，蔡政府一直企圖討好年輕人，讓義務役男服役期間可以月領2萬多，又發放1200元成年禮金，又推動18歲公民權的修憲，這些相較於要青年上戰場的代價都是小恩小惠。
最後，賴士葆提到俄烏戰爭一年下來，烏克蘭就有數萬人死亡，800萬難民流離失所，經濟損失更是難以估算，民眾難以理解的是蔡政府為何不是積極的避戰，卻是積極的備戰？藉著製造戰爭的恐懼，趁勢濫權擴權，戕害民主自由。