牛煦庭宣布參選桃園立委 喊話林飛帆：共同接受選民考驗
上個月才剛恢復國民黨黨籍的桃園市議員牛煦庭，今（1）日召開記者會宣布投入2024桃園市立法委員第一選區選戰，並直接點名現居同選區的前民進黨副秘書長、太陽花學運總指揮林飛帆下來參選，直球對決。牛煦庭表示，綠營現任立委鄭運鵬始終與選區距離遙遠，比起鄭運鵬，他更期待與民進黨重點栽培的青年代表林飛帆一決勝負，讓選民決定青年參政的路線與樣貌。
記者李春台／桃園報導
記者會開始前，牛煦庭播放了一支政大外交系學長立委江啟臣的聲援影片。牛煦庭表示，1990年出生的他，是被稱作「崩世代」、「躺平族」的年輕人，面對的始終是低薪、高房價、少子化、扶養負擔上升的社會問題，2014太陽花運動，是這個世代第一次積極參與政治，而網路興起、投票行為改變也確實影響了政局，給了民進黨全面執政的機會。但十年過去，卻只剩所託非人的喟嘆，面對《勞動基準法》修惡、萊豬黑箱進口、打房變救市、《數位中介法》闖關、 打壓言論自由、兵役延長等惡政，年輕世代只好繼續「躺平以對」。
牛煦庭說，青年躺平是無言抗議， 更證明「太陽花世代」只得到民進黨最無情的背叛，這個世代的政治工作者不能再期待別人，更不能繼續躺平，唯有勇敢行動，以參選爭取認同，取得權力，才能找到出路。
之所以直接點名林飛帆對戰，牛煦庭指出，鄭運鵬始終與選區距離遙遠，比起人民顯然更在乎民進黨的發展，認為鄭運鵬既然要做黨意立委，就去不分區，而他和林年齡相仿，也都是倫敦政治經濟學院的碩士，儘管在政治發展上選擇不一，但若有機會於桃園一戰，別具意義。
牛煦庭表示，自己沒有「學運英雄」的光環，也沒有一下躍居黨政高層的顯赫經歷，但卻有蹲點基層經營政治工作的勇氣和行動力；而林飛帆在去年桃園市長選舉期間擔任鄭運鵬團隊政策平台召集人，甚至一度傳言林是鄭運鵬立委接班熱門人選，無論是桃園市政或是年輕世代面臨的困境，兩人都應該有能力清楚論述，更有責任挺身而出，接受選民的考驗，希望林能脫離同溫層，下來選區決勝負，讓選民決定青年參政的路線與樣貌。
牛煦庭記者會中喊話，「飛帆兄，別留在同溫層裡，同個世代的我們，一起接受選民的考驗如何？」牛煦庭說，不管林飛帆是否接招，他都已做好萬全準備，既然過去青年世代所託非人，那麼如今他將鼓起勇氣，親自上陣，逐步發表公約與政見，全力以赴，爭取選民認同。