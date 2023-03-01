景氣續亮低迷藍燈！龔明鑫：存貨去化年中落底、7月好轉

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吳明蕙對此說明，受到通膨及升息影響，全球經濟成長動能疲弱，終端市場需求低迷，且產業鏈持續調整庫存，使得1月份生產面、貿易面、金融面、信心面指標均續呈疲弱，不過，內需消費持續熱絡，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。
國發會指出，為減緩外需下滑對國內經濟的衝擊，政府已提出疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，將有助於提振台灣經濟表現。
由於全球經貿成長動能低緩，恐持續牽制台灣出口表現，在投資方面，國內半導體供應鏈、綠能投資持續，以及投資台灣三大方案延續，加上跨境旅遊增加致航空器購置也相應擴增，且政府擴大公共建設預算，均有助支撐投資動能。
內需方面，國發會說，隨著疫情管制措施陸續鬆綁，消費動能可望續溫，但通膨及升息壓力續存，俄烏戰爭未歇，加上美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，須密切關注後續發展，適時因應。
此次景氣燈號已是連續3個月的藍燈，各界關切「究竟這樣的低迷還要多久？」龔明鑫今日在立法院經濟委員會上表示，內需餐飲業、零售業看起來表現還行，但出口的確不好，跟製造業有關，從去年開始的存貨去化，預估在今年年中5月、6月會落底，景氣約在7月時逐漸好轉，目前先行指標如台經院營業氣候測驗點、中央大學消費者信心指數等，皆有向上的趨勢，但並非馬上會一飛沖天。