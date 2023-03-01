AKIRA師弟射後不理！質疑女生：孩子確定我的？渣行全曝

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根據《Postseven》報導，鈴木伸之於前年春天認識A女，2人互有好感而交換聯繫方式，他們日後發現都愛好狗狗，還會一起去打高爾夫球。鈴木伸之跟A女友達以上戀人未滿，男生也多次邀約A女到家裡，女方也在男生甜言蜜語的攻勢下「暈船」，最後亦發生關係。
據悉，A女常到鈴木伸之家，每次都會發生關係，但遲遲沒有確認是否交往，但A女覺得鈴木伸之對她溫柔體貼，所以抱持高度期待，跟鈴木伸之變男女朋友僅是遲早問題；豈料當A女主動確認關係時，鈴木伸之卻以工作繁忙為由，認為現階段的自己不適合交往，他們也因此斷聯3個月。
鈴木伸之跟A女失聯3個月後，男生主動聯繫女方，再度釋出溫柔攻勢說：「我好想妳。」結果A女再度淪陷，所以又跟鈴木伸之發生關係，事後1個月A女發現懷孕，她表示這段期間都沒跟其他男生發生關係，所以確定孩子的爸就是鈴木伸之，但鈴木伸之得知後竟說：「孩子真的是我的？」A女再受打擊。
A女為了孩子問題，跟鈴木伸之頻繁聯繫，2人也因此更加了解彼此，但A女堅持生下孩子，鈴木伸之始終不願意承認小孩，甚至希望A女墮胎，2人常為此事發生爭執，A女最後決定退讓，自己到醫院墮胎。
對於此事，鈴木伸之雖然不要孩子、無法照顧女生起居，仍支助女方經濟，他的律師也承認爆料屬實，「兩人確實有一起思考未來，卻變成這樣的結果，身為該對自己行為負責的人，鈴木伸之非常愧疚，他也有向A女道歉，並考量女生的心情，盡可能在所及範圍給予幫助」。