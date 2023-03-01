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AKIRA師弟射後不理！質疑女生：孩子確定我的？渣行全曝

▲鈴木伸之被爆是渣男，讓女生懷孕卻不負責。（圖／鈴木伸之IG）
▲鈴木伸之被爆是渣男，讓女生懷孕卻不負責。（圖／鈴木伸之IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

國民姐夫AKIRA所屬公司「LDH」旗下藝人鈴木伸之，今（1日）被爆是渣男，不跟女生確認交往，卻頻頻跟女生發生關係，甚至在女生懷孕後，鈴木伸之更質疑問：「孩子確定我的？」女生最後心灰意冷決定墮胎，男生不負責任的行為與鴕鳥心態，引人討論。

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▲鈴木伸之被爆讓女性懷孕、墮胎。（圖／翻攝Postseven）
▲鈴木伸之被爆讓女性懷孕、墮胎。（圖／翻攝Postseven）
鈴木伸之長相英俊，有著優越的185公分身高，近年出演《我是大哥大!!》、《不良少年與白手杖女孩》使得知名度大增，近日還在《忍者結婚很難》飾演女神菜菜緒的老公，更將現身電影《X光室的奇蹟》，工作滿檔。

根據《Postseven》報導，鈴木伸之於前年春天認識A女，2人互有好感而交換聯繫方式，他們日後發現都愛好狗狗，還會一起去打高爾夫球。鈴木伸之跟A女友達以上戀人未滿，男生也多次邀約A女到家裡，女方也在男生甜言蜜語的攻勢下「暈船」，最後亦發生關係。

據悉，A女常到鈴木伸之家，每次都會發生關係，但遲遲沒有確認是否交往，但A女覺得鈴木伸之對她溫柔體貼，所以抱持高度期待，跟鈴木伸之變男女朋友僅是遲早問題；豈料當A女主動確認關係時，鈴木伸之卻以工作繁忙為由，認為現階段的自己不適合交往，他們也因此斷聯3個月。

鈴木伸之跟A女失聯3個月後，男生主動聯繫女方，再度釋出溫柔攻勢說：「我好想妳。」結果A女再度淪陷，所以又跟鈴木伸之發生關係，事後1個月A女發現懷孕，她表示這段期間都沒跟其他男生發生關係，所以確定孩子的爸就是鈴木伸之，但鈴木伸之得知後竟說：「孩子真的是我的？」A女再受打擊。

A女為了孩子問題，跟鈴木伸之頻繁聯繫，2人也因此更加了解彼此，但A女堅持生下孩子，鈴木伸之始終不願意承認小孩，甚至希望A女墮胎，2人常為此事發生爭執，A女最後決定退讓，自己到醫院墮胎。

對於此事，鈴木伸之雖然不要孩子、無法照顧女生起居，仍支助女方經濟，他的律師也承認爆料屬實，「兩人確實有一起思考未來，卻變成這樣的結果，身為該對自己行為負責的人，鈴木伸之非常愧疚，他也有向A女道歉，並考量女生的心情，盡可能在所及範圍給予幫助」。

▲A女日前懷了鈴木伸之的孩子。（圖／翻攝Postseven）
▲A女日前懷了鈴木伸之的孩子。（圖／翻攝Postseven）

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